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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
16.08.2019 - 18:51, Son Güncelleme:

Gram ve çeyrek altın haftayı nasıl kapattı? 16 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları

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Gram ve çeyrek altın haftayı nasıl kapattı? 16 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları

Haftanın son işlem gününde, piyasalarda altın fiyatlarına yönelik araştırmalar devam etti. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 270,2 lira seviyesinde dengelenmişti. Özellikle akşam saatlerine doğru, serbest piyasada altında yaşanan değişimler grafiklere yansıdı. Peki, gram ve çeyrek altın haftayı nasıl kapattı? İşte, 16 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları.

Cuma günü değer kaybıyla haftanın son gününe başlayan gram altın, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,6 düşüşle 270,2 liradan işlem gördü. Altın fiyatlarının piyasaların kapanmasının ardından, ne kadar olduğu altın yatırımcıları ve ekonomiyle ilgilenen kişiler tarafından merak konusu oldu. Peki, altında son durum ne? Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, Kapalıçarşı güncel altın fiyatları.

16 AĞUSTOS KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 azalışla 271,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 442,00 lira, Cumhuriyet altını 1.810,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,22 düşüşle 271,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 272,10 272,30 271,50 271,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.793,00 1.814,00 1.789,00 1.810,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 248,00 252,00 247,50 251,50
Lira(Tam) Ziynet 1.752,00 1.772,00 1.749,00 1.769,00
Yarım Ziynet 876,00 886,00 874,00 884,00
Çeyrek Ziynet 438,00 443,00 437,00 442,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?
GRAM ALTIN: 270,76 TL'den alınırken, 270,83 TL'den satıldı.

ÇEYREK ALTIN: 433,44 TL'den alınırken, 443,27 TL'den satıldı

YARIM ALTIN: 864,17 TL'den alınıyor ve 886,53 TL'den satıldı.

CUMHURİYET ALTINI: 1.802,00 TL'den alınıyor, 1.829,00 TL'den satıldı.

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