Gram ve çeyrek altın haftayı nasıl kapattı? 16 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları
Haftanın son işlem gününde, piyasalarda altın fiyatlarına yönelik araştırmalar devam etti. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 270,2 lira seviyesinde dengelenmişti. Özellikle akşam saatlerine doğru, serbest piyasada altında yaşanan değişimler grafiklere yansıdı. Peki, gram ve çeyrek altın haftayı nasıl kapattı? İşte, 16 Ağustos Kapalıçarşı altın fiyatları.
Cuma günü değer kaybıyla haftanın son gününe başlayan gram altın, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,6 düşüşle 270,2 liradan işlem gördü. Altın fiyatlarının piyasaların kapanmasının ardından, ne kadar olduğu altın yatırımcıları ve ekonomiyle ilgilenen kişiler tarafından merak konusu oldu. Peki, altında son durum ne? Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, Kapalıçarşı güncel altın fiyatları.
16 AĞUSTOS KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 azalışla 271,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 442,00 lira, Cumhuriyet altını 1.810,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,22 düşüşle 271,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 272,10 272,30 271,50 271,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.793,00 1.814,00 1.789,00 1.810,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 248,00 252,00 247,50 251,50
Lira(Tam) Ziynet 1.752,00 1.772,00 1.749,00 1.769,00
Yarım Ziynet 876,00 886,00 874,00 884,00
Çeyrek Ziynet 438,00 443,00 437,00 442,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?
GRAM ALTIN: 270,76 TL'den alınırken, 270,83 TL'den satıldı.
ÇEYREK ALTIN: 433,44 TL'den alınırken, 443,27 TL'den satıldı
YARIM ALTIN: 864,17 TL'den alınıyor ve 886,53 TL'den satıldı.
CUMHURİYET ALTINI: 1.802,00 TL'den alınıyor, 1.829,00 TL'den satıldı.
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