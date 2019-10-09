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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
09.10.2019 - 19:05, Son Güncelleme:

Gram ve çeyrek altın günü ne kadardan tamamladı? 9 Ekim 2019 anlık altın fiyatları

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Gram ve çeyrek altın günü ne kadardan tamamladı? 9 Ekim 2019 anlık altın fiyatları

"Altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusu gün boyu özellikle yatırımcılar tarafından takip edilen konular arasında yer aldı. Haftanın üçüncü işlem gününde yarım ve çeyrek altının ne kadar olduğunu merak edenler, piyasaları takip etti. Piyasaların kapanmasının ardından ise gün sonunda altında yaşanan değişimler Kapalıçarşı'ya yansıdı. Peki, gram ve çeyrek altın günü ne kadardan tamamladı? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte, 9 Ekim 2019 anlık altın fiyatları.

Altının gram fiyatı, bu sabah 0,1 değer kaybıyla güne başladı. 282 lira seviyesinde seyreden altın fiyatları, Kapalıçarşı'da günü yüzde 0,85 artışla 283,40 liradan tamamladı. Vatandaşlar tarafından merak edilen altın fiyatları gün sonunda ekonomi grafiklerinde dengelendi. Peki, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte, Kapalıçarşı güncel altın fiyatları.

ALTIN FİYATLARI SERBEST PİYASADA NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 283,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 283,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 283,40 liradan, bin 866 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 887 liradan, 258,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 262,30 liradan, bin 824 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 844 liradan, 912 liradan alınan Yarım Ziynet 922 liradan ve 456 liradan alınan Çeyrek Ziynet 461 liradan satıldı.

9 EKİM ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?

Altının gramı, bugüne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,11 değer kazanarak 282,96 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 459,14 lira, Cumhuriyet altını 1.888 liradan satıldı.

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