Gram ve çeyrek altın günü nasıl kapattı? 31 Temmuz güncel altın fiyatları
Haftanın üçüncü işlem gününde, piyasaları takip eden vatandaşlar, altın fiyatlarına yönelik araştırmalarını sürdürdü. Altının gram fiyatı, 31 Temmuz Çarşamba gününde, öğleden sonra 253,9 lira seviyesinde dengelenmişti. Peki, gram ve çeyrek altın günü nasıl kapattı? Altın fiyatları Kapalıçarşı'da ne kadardan işlem görüyor? İşte, 31 Temmuz güncel altın fiyatları.
31 Temmuz'da piyasalarda altın fiyatları düşününü sürdürdü. Altında yaşanan düşüşün ardından, özellikle altın yatırımcıları, piyasalardaki anlık değişimleri internet üzerinden araştırmaya başladı. Piyasalarda yaşanan anlık değişimler, grafiklere yansıdı. Peki, Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, gram ve çeyrek altında yaşanan son durum.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 414,00 lira, Cumhuriyet altını 1.696,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,35 azalışla 254,30 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 255,00 255,20 254,10 254,30
Cumhuriyet Ata Lira 1.680,00 1.701,00 1.675,00 1.696,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 232,60 236,60 232,00 236,00
Lira(Tam) Ziynet 1.642,00 1.662,00 1.636,00 1.656,00
Yarım Ziynet 821,00 831,00 818,00 828,00
Çeyrek Ziynet 410,00 416,00 409,00 414,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?
Gram altın, düşüşünü beşinci güne taşıyarak saat 15.25 saatlerinde, 253,9 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 414,90 lira, Cumhuriyet altını 1.707 liradan satıldı.
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