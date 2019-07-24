Gram ve çeyrek altın günü nasıl kapattı? 24 Temmuz Kapalıçarşı altın fiyatları
Piyasalarda haftanın üçüncü işlem gününde altının gram fiyatı 24 Temmuz Çarşamba sabahına 261 lira ile başladı. Altın alım satımı yapan vatandaşlar piyasaların kapanmasının ardından, güncel gram ve çeyrek altın fiyatlarına yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Peki, gram ve çeyrek altın günü nasıl kapattı? İşte, 24 Temmuz Kapalıçarşı altın fiyatları...
Altın yatırımcıları ve ekonomiyle ilgilenenler, günün ilk saatlerinden itibaren, güncel altın fiyatlarını piyasalardan takip ediyor. Özellikle 24 Temmuz Çarşamba gününde akşam saatlerine doğru, altında düşüş ya da yükseliş olup olmadığı internet üzerinden takip edilerek sorgulanmaya başlandı. Peki, Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, altın fiyatlarında yaşanan son durum.
24 TEMMUZ KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 427,00 lira, Cumhuriyet altını 1.748,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 262,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 260,30 260,50 262,00 262,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.715,00 1.736,00 1.727,00 1.748,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 237,00 241,00 239,00 244,00
Lira(Tam) Ziynet 1.676,00 1.696,00 1.687,00 1.707,00
Yarım Ziynet 838,00 848,00 844,00 854,00
Çeyrek Ziynet 419,00 424,00 422,00 427,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?
Altın fiyatları, çarşamba günü yatay seyirle hareket etti.
Gram altın 259 lira alış, 261 lira satış,
Çeyrek altın 423 lira alış, 432 lira satış,
Yarım altın 846 lira alış, 864 lira satış,
Cumhuriyet altını 1742 lira alış, 1760 lira ile işlem gördü.
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