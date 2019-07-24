Gram ve çeyrek altın günü nasıl kapattı? 24 Temmuz Kapalıçarşı altın fiyatları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGram ve çeyrek altın günü nasıl kapattı? 24 Temmuz Kapalıçarşı altın fiyatları
GeriEkonomi Gram ve çeyrek altın günü nasıl kapattı? 24 Temmuz Kapalıçarşı altın fiyatları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
24.07.2019 - 18:36, Son Güncelleme:

Gram ve çeyrek altın günü nasıl kapattı? 24 Temmuz Kapalıçarşı altın fiyatları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gram ve çeyrek altın günü nasıl kapattı? 24 Temmuz Kapalıçarşı altın fiyatları

Piyasalarda haftanın üçüncü işlem gününde altının gram fiyatı 24 Temmuz Çarşamba sabahına 261 lira ile başladı. Altın alım satımı yapan vatandaşlar piyasaların kapanmasının ardından, güncel gram ve çeyrek altın fiyatlarına yönelik araştırmalarını sürdürüyor. Peki, gram ve çeyrek altın günü nasıl kapattı? İşte, 24 Temmuz Kapalıçarşı altın fiyatları...

Altın yatırımcıları ve ekonomiyle ilgilenenler, günün ilk saatlerinden itibaren, güncel altın fiyatlarını piyasalardan takip ediyor. Özellikle 24 Temmuz Çarşamba gününde akşam saatlerine doğru, altında düşüş ya da yükseliş olup olmadığı internet üzerinden takip edilerek sorgulanmaya başlandı. Peki, Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, altın fiyatlarında yaşanan son durum.

24 TEMMUZ KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 427,00 lira, Cumhuriyet altını 1.748,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,65 artışla 262,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 260,30 260,50 262,00 262,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.715,00 1.736,00 1.727,00 1.748,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 237,00 241,00 239,00 244,00
Lira(Tam) Ziynet 1.676,00 1.696,00 1.687,00 1.707,00
Yarım Ziynet 838,00 848,00 844,00 854,00
Çeyrek Ziynet 419,00 424,00 422,00 427,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?

Altın fiyatları, çarşamba günü yatay seyirle hareket etti.
Gram altın 259 lira alış, 261 lira satış,
Çeyrek altın 423 lira alış, 432 lira satış,
Yarım altın 846 lira alış, 864 lira satış,
Cumhuriyet altını 1742 lira alış, 1760 lira ile işlem gördü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Deri mühendisliğini tercih eden öğrencilere burs ve iş garantisi
Bakan Pakdemirli: Birçok üründe gelir garantili ürün sigortası çıkaracağız
Bakan Pekcan: Artık fiyatları net olarak takip etme şansımız olacak
Futbol milyarderi milyon dolarlık yatıyla Bodrum’da