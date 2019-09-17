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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
17.09.2019 - 18:52, Son Güncelleme:

Gram ve çeyrek altın gün sonunda ne kadar oldu? 17 Eylül Kapalıçarşı güncel altın fiyatları

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Gram ve çeyrek altın gün sonunda ne kadar oldu? 17 Eylül Kapalıçarşı güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem günüde piyasalara düşüşle giriş yaptı. 275,4 lira seviyesinde seyreden altının gram fiyatı günü yüzde 1,4 artışla 276 liradan tamamladı. Akşam saatlerinde piyasaların kapanmasıyla altın fiyatları Kapalıçarşı'da işlemini sürdürdü. Peki, gram ve çeyrek altın kapanışta ne kadar oldu? 17 Eylül Kapalıçarşı güncel altın fiyatlarına yönelik detaylı bilgiler.

17 Eylül Salı günü Kapalıçarşı'da çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını 1.837 liradan satıldı. Altın fiyatlarında yaşanan iniş ve çıkışla beraber, ekonomi grafiklerinde dalgalanma yaşandı. Peki, altın fiyatları akşam saatlerinde ne kadar oldu? Gram altın ne kadardan alınıyor? İşte, altın fiyatlarında yaşanan son durum.

KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 artışla 275,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 449,00 lira, Cumhuriyet altını 1.837,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,22 yükselişle 275,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 275,00 275,20 275,60 275,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.812,00 1.833,00 1.816,00 1.837,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 251,00 255,00 251,00 255,00
Lira(Tam) Ziynet 1.771,00 1.791,00 1.775,00 1.795,00
Yarım Ziynet 886,00 896,00 888,00 898,00
Çeyrek Ziynet 443,00 448,00 444,00 449,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın: Alış-440 - Satış: 450

Yarım altın: Alış-877 - Satış: 900

Cumhuriyet altını: Alış-1825 - Satış 1852

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 253 lira seviyesinde işlem görürken, bilezik bozdurmak isteyenler 251 liradan değer buldu.

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