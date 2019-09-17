Gram ve çeyrek altın gün sonunda ne kadar oldu? 17 Eylül Kapalıçarşı güncel altın fiyatları
Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem günüde piyasalara düşüşle giriş yaptı. 275,4 lira seviyesinde seyreden altının gram fiyatı günü yüzde 1,4 artışla 276 liradan tamamladı. Akşam saatlerinde piyasaların kapanmasıyla altın fiyatları Kapalıçarşı'da işlemini sürdürdü. Peki, gram ve çeyrek altın kapanışta ne kadar oldu? 17 Eylül Kapalıçarşı güncel altın fiyatlarına yönelik detaylı bilgiler.
17 Eylül Salı günü Kapalıçarşı'da çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını 1.837 liradan satıldı. Altın fiyatlarında yaşanan iniş ve çıkışla beraber, ekonomi grafiklerinde dalgalanma yaşandı. Peki, altın fiyatları akşam saatlerinde ne kadar oldu? Gram altın ne kadardan alınıyor? İşte, altın fiyatlarında yaşanan son durum.
KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,22 artışla 275,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 449,00 lira, Cumhuriyet altını 1.837,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,22 yükselişle 275,80 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 275,00 275,20 275,60 275,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.812,00 1.833,00 1.816,00 1.837,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 251,00 255,00 251,00 255,00
Lira(Tam) Ziynet 1.771,00 1.791,00 1.775,00 1.795,00
Yarım Ziynet 886,00 896,00 888,00 898,00
Çeyrek Ziynet 443,00 448,00 444,00 449,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın: Alış-440 - Satış: 450
Yarım altın: Alış-877 - Satış: 900
Cumhuriyet altını: Alış-1825 - Satış 1852
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 253 lira seviyesinde işlem görürken, bilezik bozdurmak isteyenler 251 liradan değer buldu.
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