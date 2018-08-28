Altın fiyatlarında güncel durum merak ediliyor... Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?
Altın fiyatlarına ilgi haftanın ikinci işlem gününde de devam ediyor. Bir haftalık Kurban Bayramında yatay bir süreçte giden altın fiyatları, haftaya yükseliş ile başladı ve altının gram fiyatı güne 240 TL'yi gördü. Peki, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatı en son ne kadar oldu? İşte 28 Ağustos tarihli altın fiyatları
Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,50 primle 238,4 liradan tamamladı. Yeni günün ilk dakikalarında ise altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 242,6 lira seviyelerinde dengelendi. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum
Altının gram fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 11.38 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,76 değer kazancıyla 244,05 liradan çeyrek altın ise 389 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 396 lira, Cumhuriyet altını da 1.615 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalar önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 1.210,25 dolardan işlem görüyor.
Dün veri gündeminin zayıf olmasının altının ons fiyatını olumlu yönde desteklediğini dile getiren uzmanlar, ons altının 1.205 doların üzerinde kalmayı başarması durumunda 1.225 dolara kadar yükseleceğini, düşüşlerde ise 1.190 dolar seviyelerinin görülebileceğini kaydetti.
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