Altın fiyatlarında güncel durum merak ediliyor... Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
28.08.2018 - 10:40, Son Güncelleme:

Altın fiyatlarında güncel durum merak ediliyor... Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?

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Altın fiyatlarında güncel durum merak ediliyor... Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?

Altın fiyatlarına ilgi haftanın ikinci işlem gününde de devam ediyor. Bir haftalık Kurban Bayramında yatay bir süreçte giden altın fiyatları, haftaya yükseliş ile başladı ve altının gram fiyatı güne 240 TL'yi gördü. Peki, çeyrek ve cumhuriyet altın fiyatı en son ne kadar oldu? İşte 28 Ağustos tarihli altın fiyatları

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,50 primle 238,4 liradan tamamladı. Yeni günün ilk dakikalarında ise altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 242,6 lira seviyelerinde dengelendi. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 11.38 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,76 değer kazancıyla 244,05 liradan çeyrek altın ise 389 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 396 lira, Cumhuriyet altını da 1.615 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalar önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 1.210,25 dolardan işlem görüyor.

Dün veri gündeminin zayıf olmasının altının ons fiyatını olumlu yönde desteklediğini dile getiren uzmanlar, ons altının 1.205 doların üzerinde kalmayı başarması durumunda 1.225 dolara kadar yükseleceğini, düşüşlerde ise 1.190 dolar seviyelerinin görülebileceğini kaydetti.

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