Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarının güncel durumu
Altın fiyatlarına ilgi hafta ortasında da devam ediyor. 7 Ağustos tarihli kapanışta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 265,20 lira olmuştu. Gram ve çeyrek altın yatırımlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, gram ve çeyrek altının 8 Ağustos tarihli fiyatını merak ediyor. Peki, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarının güncel durumu
GRAM ALTIN: 262,23 TL'den alınırken, 262,29 TL'den satılıyor.
ÇEYREK ALTIN: 416,78 TL'den alınırken, 426,23 TL'den satılıyor.
YARIM ALTIN: 840,44 TL'den alınıyor ve 862,19 TL'den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI: 1.748,00 TL'den alınıyor, 1.775,00 TL'den satılıyor.
7 AĞUSTOS ALTIN KAPANIŞ FİYATLARI
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 265,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 265 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 265,20 liradan, bin 746 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 767 liradan, 242 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 246 liradan, bin 706 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 726 liradan, 853 liradan alınan Yarım Ziynet 863 liradan ve 427 liradan alınan Çeyrek Ziynet 432 liradan satıldı.
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