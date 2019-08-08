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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
08.08.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarının güncel durumu

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Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarının güncel durumu

Altın fiyatlarına ilgi hafta ortasında da devam ediyor. 7 Ağustos tarihli kapanışta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 265,20 lira olmuştu. Gram ve çeyrek altın yatırımlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar, gram ve çeyrek altının 8 Ağustos tarihli fiyatını merak ediyor. Peki, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarının güncel durumu

 GRAM ALTIN: 262,23 TL'den alınırken, 262,29 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 416,78 TL'den alınırken, 426,23 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN: 840,44 TL'den alınıyor ve 862,19 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.748,00 TL'den alınıyor, 1.775,00 TL'den satılıyor.

7 AĞUSTOS ALTIN KAPANIŞ FİYATLARI


Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 265,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 265 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 265,20 liradan, bin 746 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 767 liradan, 242 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 246 liradan, bin 706 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 726 liradan, 853 liradan alınan Yarım Ziynet 863 liradan ve 427 liradan alınan Çeyrek Ziynet 432 liradan satıldı.

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