Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? Bu hafta dolar kazandırdı
Bu hafta en çok dolar kazandırdı. Bu hafta dolar/TL de yüzde 1,63, altının gram fiyatı yüzde 1,38 değer kazandı. Peki, en gözde yatırım araçları gram ve çeyrek altın fiyatı en son ne kadar oldu? Dolar kuru ve altın fiyatlarındaki son durumu derledik.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,38 artarak 191,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,34 yükselişle 1.282,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 309,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 312,00 liraya yükseldi. Peki altın ve dolar fiyatları en son ne kadar oldu? İşte, altın fiyatları ve dolar kurunda son durum!
GRAM ALTIN VE ÇEYREK NE KADAR?
190,39 liradan alınırken, 190,51 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 305,11 liradan alınırken 312,07 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yarım altın da 608,30’den alınırken 624,14 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1.263,00 liradan alınıp 1.277,00 liradan satılıyor.
BU HAFTA DOLAR YATIRIMCILARI KAZANDI
Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,60, dolar yüzde 1,63, altın da yüzde 1,38 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 96.680,76, en düşük ise 91.722,71 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,60'lık artışla 95.584,84 puandan tamamladı.
Bu hafta ABD doları yüzde 1,63 değer kazanarak 4,8590 liraya, avro da yüzde 1,03 artışla 5,6650 liraya çıktı.
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