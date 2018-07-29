Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? Bu hafta dolar kazandırdı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
29.07.2018 - 12:06, Son Güncelleme:

Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? Bu hafta dolar kazandırdı

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Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? Bu hafta dolar kazandırdı

Bu hafta en çok dolar kazandırdı. Bu hafta dolar/TL de yüzde 1,63, altının gram fiyatı yüzde 1,38 değer kazandı. Peki, en gözde yatırım araçları gram ve çeyrek altın fiyatı en son ne kadar oldu? Dolar kuru ve altın fiyatlarındaki son durumu derledik.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,38 artarak 191,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,34 yükselişle 1.282,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 309,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 312,00 liraya yükseldi. Peki altın ve dolar fiyatları en son ne kadar oldu? İşte, altın fiyatları ve dolar kurunda son durum!

GRAM ALTIN VE ÇEYREK NE KADAR?

190,39 liradan alınırken, 190,51 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 305,11 liradan alınırken 312,07 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 608,30’den alınırken 624,14 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1.263,00 liradan alınıp 1.277,00 liradan satılıyor.

 BU HAFTA DOLAR YATIRIMCILARI KAZANDI

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,60, dolar yüzde 1,63, altın da yüzde 1,38 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 96.680,76, en düşük ise 91.722,71 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,60'lık artışla 95.584,84 puandan tamamladı.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,63 değer kazanarak 4,8590 liraya, avro da yüzde 1,03 artışla 5,6650 liraya çıktı.

 

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