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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
18.10.2018 - 10:35, Son Güncelleme:

Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? 18 Ekim altın fiyatları

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Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? 18 Ekim altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki anlık değişimler haftanın son işlem gününe doğru da gündemi meşgul ediyor. Hem iç hem dış politika, gram ve çeyrek altın başta olmak üzere tüm altın çeşitlerini etkiliyor. Peki, dolar kurunun gerilemesi altın piyasasına nasıl yansıdı? İşte, gram ve çeyrek altında son durum

Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışına göre yüzde 2,1 azalışla 219,3 liradan tamamladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, gram ve çeyrek altının son durumu

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,46 primle 220,3 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 363 lira, Cumhuriyet altını da 1.480 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 1.220,14 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunun gerilemesinin gram altının değer kaybetmesine neden olduğunu söyledi.
Yurt içi piyasalarda iyimser havanın devam etmesi, yurt dışı pay piyasalarında yükseliş isteğinin sürmesi ve dolar endeksinin gerilemesi gibi nedenlerin, dolar kuruyla beraber altının gram fiyatının düşmesine neden olduğunu ifade eden Memiş, "Eğer 220 lira aşağı yönlü kırılırsa düşüşler 216 liraya kadar sürebilir. Biz, altının ons fiyatında beklediğimiz geri çekilmeler ile birlikle 216 liranın test edileceğini öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Memiş, altının ons fiyatının yatay bant içindeki hareketini devam ettirdiğini belirterek, "Biz, altının ons fiyatında geri çekilmeler bekliyoruz. Teknik olarak ons altında 1.217 doları, devamında da 1.207 doları takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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