Gram altında fiyat oyunu! Bu rakamlara dikkat…

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGram altında fiyat oyunu! Bu rakamlara dikkat…
GeriEkonomi Gram altında fiyat oyunu! Bu rakamlara dikkat…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
30.07.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Gram altında fiyat oyunu! Bu rakamlara dikkat…

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
Gram altında fiyat oyunu! Bu rakamlara dikkat…

Gram olarak satılan 995 ve 999.9 milyem altınların fiyatı internet sitelerinde farklı, kuyumcularda farklı olarak değerlendiriliyor. İnternetten altın alırken fazla para vermemek için dikkatli olmanız gerekiyor.

Altın Türkiye’de her zaman yatırım aracı olarak görünen, Türk insanının ilgisini çeken bir emtia olarak biliniyor. Türkiye’de altına olan talep fiyatlardaki artışla azalsa da yine de yatırım amacıyla saklanmaya devam ediyor.

Altın yatırımı yapılırken her ay gram altın, çeyrek altın ya da maddi duruma göre 2.5 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, külçe olarak alımlar gerçekleştiriliyor.

DÜĞÜN SEZONU AÇILDI, ALTIN ALIRKEN DİKKAT

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonu da açıldı. Altın alırken kuyumcudan bile alınsa bilinmesi gereken bazı noktalar mevcut.

Çeyrek, yarım, tam altınlar devlet kontrolündeki darphanelerde basılırken gram altınlar rafineriler tarafından satışa sunuluyor. Kötü niyetli kişilerin piyasaya sürdüğü sahte altını bazı kuyumcular bile anlayamıyor.

FİYATLARA DİKKAT

Gram altın alırken saflık derecesine göre fiyatı da değişiyor. 995 ve 999.9 numaralarıyla nitelendirilen altınların internetten alım-satım fiyatları arasında 5-7 lira arasında oynama oluyor.

995 numarasıyla satılan gram altının saflık derecesi azken 999.9 numarasıyla satılan altın saf altın olarak nitelendiriliyor.

995 milyem olarak bilinen altın binde 5 oranında farklı katı maddeleri içerdiğinden hem işlenmesi hem de renk standardında değişiklikler olabiliyor. 995 milyem altının içinde binde 5 oranında bakır, gümüş, alloy madeni bulunabiliyor. 995 milyem altın döküm atölyeleri tarafından daha çok tercih ediliyor. Kolye, bilezik, yüzük gibi takıların üretiminde 995 milyem altın daha fazla kullanılıyor.

999.9 milyeme sahip altında ise binde 1 oranında farklı katı madde bulunuyor ve saflığa en yakın altın olarak değerlendiriliyor. Piyasada ise fiziki olarak bulunması çok zor.

Serbest piyasada bugün (30/07/2019) 1 gram 24 ayar 995 milyem altın 256 liradan liradan alıcı buluyor. Ancak bazı internet sitelerinde 999.9 milyem altın satışa sunuluyor ve 995 milyem altından 3-7 lira daha pahalıya satılıyor.

TEK FİYATTAN İŞLEM GÖRÜYOR

Gram altınlar her ne kadar 995 ve 999.9 olarak nitelendirilse kuyumculara gidildiğinde tek fiyattan alım-satım işlemleri gerçekleştiriliyor. Elinizde 999.9 gram altın olsa da 995 milyem gram altın fiyatından satış gerçekleştiriyorsunuz. Bu nedenle internet üzerinden alım yapılacaksa 995 milyem gram altın alınması menfaatinize olacaktır.

ALTIN 5 YILDA YÜZDE 184 KAZANDIRDI

Son 5 yılın altın grafiğine bakıldığında gram altın 90 lira seviyesinden alıcı buluyordu. Bugün ise 260 lira seviyelerine yükselen gram altın 5 yıl içinde yatırımcısına yüzde 190’a yakın kazandırmış oldu. Son bir yılda ise gram altın 192 liradan 260 lira seviyesine yükseldi ve yüzde 35 oranında yatırımcısına kazanç sağladı.

 

Burak Taşçı
Burak Taşçı
btasci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Otel yöneticisiyken köyüne döndü! 12 yılda bilmediği işin ustası oldu, kendi işine başladı
Türk markalarını 100 ülkeye açacak
En sağlıklı şehirler belli oldu! Yıl ortasında Türkiye'den 5 yer listede
Enerji Bakanı Dönmez'den önemli mesajlar: Yüzde 20'sini depoladık