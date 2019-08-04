Gram altın, yatırımcısına kaybettirdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGram altın, yatırımcısına kaybettirdi
GeriEkonomi Gram altın, yatırımcısına kaybettirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
04.08.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Gram altın, yatırımcısına kaybettirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gram altın, yatırımcısına kaybettirdi

Altının ons fiyatındaki kısmi yükselişe karşın dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle gram altın, geçen ay yüzde 3,4 değer kaybetti.

 Altının ons fiyatındaki kısmi yükselişe karşın TL üzerindeki jeopolitik ve siyasi risklerin azalması sonucu gerileyen dolar kurunun etkisiyle gram altın, geçen ay yatırımcısına yüzde 3,4 kaybettirdi.

Geçen ayın başında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 31 Temmuz'daki toplantısında faiz indirme olasılığına kesin gözüyle bakılırken, altının ons fiyatı da söz konusu beklentiye paralel yükseliş eğiliminde hareket etti. 

New York Fed Başkanı John Williams'ın açıklamalarıyla faiz indiriminin 50 baz puan seviyesinde yapılacağı beklentisinin artmasına paralel altının ons fiyatı, son 6 yılın en yüksek seviyesi olan 1.453 doları gördü. Banka yetkililerinin Williams'ın açıklamalarının temmuzdaki toplantıya yönelik olmadığını duyurmasıyla ons altın, söz konusu zirveden geri çekildi. 

Ons altının yukarı yönlü hareketinde jeopolitik riskler de önemli rol oynadı. ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarının küresel ekonomideki belirsizlikleri artırması, yatırımcılar tarafından "güvenli liman" sayılan altına olan talebi artırdı. 

ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin tırmanması ve iki taraftan gelen açıklamalar jeopolitik riskleri artıran diğer etkenler arasında yer alırken, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait iki gemiye el koyması da altının fiyatının yükselmesine neden oldu. 

Avro Bölgesi'nde yaşanan ekonomik sıkıntılar, altının ons fiyatını destekleyen diğer unsurlar arasında yer aldı. Ekonomik aktivitede yaşanan yavaşlamayla birlikte açıklanan enflasyon oranlarının hedeflenen seviyenin uzağında olması, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) parasal genişlemeye yönelik tutumunu netleştirirken, Brexit süreci de piyasalardaki belirsizliği artıran bir başka unsur olarak yatırımcıların karşısına çıktı. Anlaşmasız Brexit olasılığının artması, halihazırda sıkıntılı ekonomik göstergelere sahip AB'de, risk algısının daha da yükselmesini beraberinde getirdi. 

Yurt içinde ise TL üzerindeki jeopolitik ve siyasi risklerin azalması, TL'nin dolar karşında değer kazanmasına yardımcı olurken, altının gram fiyatı bu durumdan aşağı yönlü etkilendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Osaka'daki G-20 Zirvesi'nde verdikleri mesajlar, TL üzerindeki baskıları azaltarak TL'nin temmuzda iyi bir performans göstermesini sağladı. 

S-400 teslimatının ardından ABD ile yaşanması beklenen olası gerginliğin ortadan kalkması ve yaptırım kararının ertelenmesi de TL'de yaşanabilecek değer kaybının önüne geçerek altının gram fiyatının geri çekilmesinde etkili oldu.

1 Temmuz'da 262,4 lira olan gram altının fiyatı, temmuz ayını yüzde 3,4'lük düşüşle 253,5 liradan kapattı.

"ALTIN YATIRIMCISI İÇİN HALEN CAZİP YERLERDEYİZ"

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altının fiyatında, Fed'in bir sonraki faiz adımı ile ilgili sinyaller almak adına ABD verilerinin takip edileceğini, bu nedenle ons altında veri bazlı hareketler olabileceğini söyledi.

Özer, "Küresel piyasalardaki risk ortamının canlı kalmaya devam etmesiyle altının ons fiyatı, temmuz ayını 1.380-1.453 dolar arasında geçirdi ve risk ortamı hala canlı. Düşük faiz ortamı ve ABD-Çin arasında gerçekleşen ticaret savaşları, ons altını yukarı yöne iten faktörler arasında bulunuyor." dedi.

Altının ons fiyatında yukarı yönlü trendin devam etmesini beklediğini ifade eden Özer, "Ons altında yıl genelinde 1.500 dolara doğru yükseliş eğiliminin oluşabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı. 

Gram altın için teknik olarak 250 lira seviyesinin alım fırsatı olduğunu belirten Özer, "Risk ortamının canlı kaldığı bu ortamda gram altında 252 TL seviyesi, alım için cazip yerler gibi görünüyor. Altın yatırımcısı için halen cazip yerlerdeyiz. Ağustos ayında 260-265 TL bandına doğru yükseliş eğiliminin oluşabileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan duyurdu... O ödemeler 9 Ağustos'ta yapılacak
Yargıtay'dan emsal karar: Bunu yapan işçi yandı
Bursa'da yapılıyor... Dünyanın her yerine ihraç ediliyor
Bu arabaların fiyatı 40 bin lira!