Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarına ilgi hafta sonunda da devam ediyor. Özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonların mevsiminin gelişiyle birlikte gram ve çeyrek altına ilgi büyük. Peki, gram ve çeyrek altın en son ne kadar oldu? İşte, altın fiyatlarının güncel durumu
Altının gram fiyatı, haftanın son gününe düşüşle başlamasının ardından 258,4 lira seviyesinde dengelenmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek vergi koyduğunu açıklaması üzerine dolar kuru gibi altın fiyatlarında da hareketlenmeler yaşanmıştı. Peki, gram ve çeyrek altın en son ne kadar oldu?
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 258 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 258 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 258 liradan, bin 700 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 721 liradan, 235,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 239,25 liradan, bin 661 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 681 liradan, 831 liradan alınan Yarım Ziynet 841 liradan ve 415 liradan alınan Çeyrek Ziynet 420 liradan satılıyor.
Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olacağını, veri gündeminin yoğun olduğu yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar, dış ticaret dengesi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile Euro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirtti.
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