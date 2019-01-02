Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? 2 Ocak tarihli altın fiyatları
Yeni yıl tatili ardından altın piyasası ilk işlem gününe hareketli başladı. Gram altın ,0,92 artışla 219 liradan satılıyor. Uzmanlar, geçen yılın değerlendirmesinde 2018'de altın ve dövizin kazandırdığını ifade etmişti. İşte, 2 Ocak tarihli altın fiyatları
Gram altın 219,36 TL'den alınırken, 219,41 TL'den satılıyor.
Çeyrek altın en çok tercih edilenler arasında yer alıyor ve 347,82 TL'den alınıp, 355,73 TL'den satılıyor.
Yarım altın 693,74 TL'den alınıyor, 711,66 TL satılıyor.
Cumhuriyet altınında ise alış fiyatı 1.442,00 TL, satış fiyatı 1.464,00 TL.
2018'de borsa üzdü, altın ve döviz kazandırdı
Dolar bir yılda yüzde 39,5 değer kazanarak 2018'i 5,2920 seviyesinden tamamlarken, avro yüzde 33,1, 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 37,5 yükseldi. Borsa yatırımcısı 2018'de ortalama yüzde 21 zarar ederken, döviz ve altın yatırımcısına sağladığı enflasyonun üzerindeki getiri ile sevindi.
Dolar bir yılda yüzde 39,5 değer kazanarak 2018'i 5,2920 lira seviyesinden tamamlarken, avro yüzde 33,1, külçe altının gram fiyatı da yüzde 37,5 yükseldi. Avro 2018'i 6,0550 lira seviyesinden tamamlarken, 2017'nin son işlem gününde 158,8 lira olan gram altın 2018'i 218,30 liradan kapattı.
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