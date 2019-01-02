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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
02.01.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? 2 Ocak tarihli altın fiyatları

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Gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? 2 Ocak tarihli altın fiyatları

Yeni yıl tatili ardından altın piyasası ilk işlem gününe hareketli başladı. Gram altın ,0,92 artışla 219 liradan satılıyor. Uzmanlar, geçen yılın değerlendirmesinde 2018'de altın ve dövizin kazandırdığını ifade etmişti. İşte, 2 Ocak tarihli altın fiyatları

Gram altın 219,36 TL'den alınırken, 219,41 TL'den satılıyor.
Çeyrek altın en çok tercih edilenler arasında yer alıyor ve 347,82 TL'den alınıp, 355,73 TL'den satılıyor.
Yarım altın 693,74 TL'den alınıyor, 711,66 TL satılıyor.
Cumhuriyet altınında ise alış fiyatı 1.442,00 TL, satış fiyatı 1.464,00 TL.

2018'de borsa üzdü, altın ve döviz kazandırdı

Dolar bir yılda yüzde 39,5 değer kazanarak 2018'i 5,2920 seviyesinden tamamlarken, avro yüzde 33,1, 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 37,5 yükseldi. Borsa yatırımcısı 2018'de ortalama yüzde 21 zarar ederken, döviz ve altın yatırımcısına sağladığı enflasyonun üzerindeki getiri ile sevindi.
Dolar bir yılda yüzde 39,5 değer kazanarak 2018'i 5,2920 lira seviyesinden tamamlarken, avro yüzde 33,1, külçe altının gram fiyatı da yüzde 37,5 yükseldi. Avro 2018'i 6,0550 lira seviyesinden tamamlarken, 2017'nin son işlem gününde 158,8 lira olan gram altın 2018'i 218,30 liradan kapattı.

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