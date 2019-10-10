Gram altın kapanışta ne kadar oldu? 10 Ekim güncel yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu piyasaların kapanmasının ardından akşam saatlerinde vatandaşların en fazla merak ettiği konular arasında yer aldı. Özellikle hafta sonunun yaklaşmasıyla birlikte, düğün, davet, nişan gibi törenlere katılacak olanlar, hediyelik altın almak adına güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, kapanışta gram altın ne kadar oldu? Yarım altın ne kadardan işlem görüyor? İşte, 10 Ekim güncel altın fiyatları.
Haftanın dördüncü işlem gününde Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 285 lira seviyesinde hareket etti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,07 azalışla 283,20 liradan tamamladı. Peki, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Çeyrek altının alış ve satış fiyatı ne kadar? İşte, Kapalıçarşı anlık altın fiyatları.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 461,00 lira, Cumhuriyet altını 1.886,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,07 düşüşle 283,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 283,20 283,40 283,00 283,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.866,00 1.887,00 1.865,00 1.886,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 258,30 262,30 258,00 262,00
Lira(Tam) Ziynet 1.824,00 1.844,00 1.822,00 1.842,00
Yarım Ziynet 912,00 922,00 911,00 921,00
Çeyrek Ziynet 456,00 461,00 456,00 461,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?
İstanbul Kapalıçarşı’da 285,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 285,30 liradan, bin 879 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 900 liradan, 260 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 264 liradan, bin 836 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 856 liradan, 918 liradan alınan Yarım Ziynet 928 liradan ve 459 liradan alınan Çeyrek Ziynet 464 liradan satıldı.
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