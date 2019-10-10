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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Haber Giriş: 10.10.2019 - 18:47, Son Güncelleme:

Gram altın kapanışta ne kadar oldu? 10 Ekim güncel yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

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Gram altın kapanışta ne kadar oldu? 10 Ekim güncel yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu piyasaların kapanmasının ardından akşam saatlerinde vatandaşların en fazla merak ettiği konular arasında yer aldı. Özellikle hafta sonunun yaklaşmasıyla birlikte, düğün, davet, nişan gibi törenlere katılacak olanlar, hediyelik altın almak adına güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, kapanışta gram altın ne kadar oldu? Yarım altın ne kadardan işlem görüyor? İşte, 10 Ekim güncel altın fiyatları.

Haftanın dördüncü işlem gününde Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 285 lira seviyesinde hareket etti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,07 azalışla 283,20 liradan tamamladı. Peki, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? Çeyrek altının alış ve satış fiyatı ne kadar? İşte, Kapalıçarşı anlık altın fiyatları.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 461,00 lira, Cumhuriyet altını 1.886,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,07 düşüşle 283,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 283,20 283,40 283,00 283,20
Cumhuriyet Ata Lira 1.866,00 1.887,00 1.865,00 1.886,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 258,30 262,30 258,00 262,00
Lira(Tam) Ziynet 1.824,00 1.844,00 1.822,00 1.842,00
Yarım Ziynet 912,00 922,00 911,00 921,00
Çeyrek Ziynet 456,00 461,00 456,00 461,00

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?

İstanbul Kapalıçarşı’da 285,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 285,30 liradan, bin 879 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 900 liradan, 260 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 264 liradan, bin 836 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 856 liradan, 918 liradan alınan Yarım Ziynet 928 liradan ve 459 liradan alınan Çeyrek Ziynet 464 liradan satıldı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

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