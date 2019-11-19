Gram altın gün sonunda piyasalarda ne kadar oldu? 19 Kasım anlık çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları
Haftanın ikinci işlem gününde değer kaybıyla piyasalara giriş yapan altın gram fiyatı, sabah saatlerinde 270,8 liradan işlem gördü. Piyasaların kapanmasının ardından, altında yaşanan değişim, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Özellikle gram altının ne kadardan işlem gördüğü yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, gram altın gün sonunda piyasalarda ne kadar oldu? İşte, 19 Kasım anlık çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları hakkında detaylar.
Ekonomi grafiklerinde mesai bitimine kadar hareketine devam eden altın fiyatları, gün boyu piyasalarda anlık olarak takip edildi. Akşam saatlerinde Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,19 artışla 270,30 liradan tamamladı. Peki, yarım altında son durum ne? Çeyrek altının bugün ne kadardan alınıyor? İşte, Kapalıçarşı altın fiyatlarında son gelişmeler.
19 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.801,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,19 yükselişle 270,30 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 269,60 269,80 270,10 270,30
Cumhuriyet Ata Lira 1.777,00 1.798,00 1.780,00 1.801,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 246,00 250,00 246,30 250,30
Lira(Tam) Ziynet 1.736,00 1.756,00 1.740,00 1.760,00
Yarım Ziynet 868,00 878,00 870,00 880,00
Çeyrek Ziynet 434,00 439,00 435,00 440,00
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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADARDI?
Çeyrek Altın: 439 Lira
Yarım Altın: 878 Lira
Gram Altın: 269 LiraCumhuriyet Ata Lira: Bin 798 Lira
Tam Altın: Bin 756 Lira
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