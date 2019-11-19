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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
19.11.2019 - 18:41, Son Güncelleme:

Gram altın gün sonunda piyasalarda ne kadar oldu? 19 Kasım anlık çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları

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Gram altın gün sonunda piyasalarda ne kadar oldu? 19 Kasım anlık çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları

Haftanın ikinci işlem gününde değer kaybıyla piyasalara giriş yapan altın gram fiyatı, sabah saatlerinde 270,8 liradan işlem gördü. Piyasaların kapanmasının ardından, altında yaşanan değişim, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Özellikle gram altının ne kadardan işlem gördüğü yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, gram altın gün sonunda piyasalarda ne kadar oldu? İşte, 19 Kasım anlık çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatları hakkında detaylar.

Ekonomi grafiklerinde mesai bitimine kadar hareketine devam eden altın fiyatları, gün boyu piyasalarda anlık olarak takip edildi. Akşam saatlerinde Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,19 artışla 270,30 liradan tamamladı. Peki, yarım altında son durum ne? Çeyrek altının bugün ne kadardan alınıyor? İşte, Kapalıçarşı altın fiyatlarında son gelişmeler.

19 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.801,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,19 yükselişle 270,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 269,60 269,80 270,10 270,30
Cumhuriyet Ata Lira 1.777,00 1.798,00 1.780,00 1.801,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 246,00 250,00 246,30 250,30
Lira(Tam) Ziynet 1.736,00 1.756,00 1.740,00 1.760,00
Yarım Ziynet 868,00 878,00 870,00 880,00
Çeyrek Ziynet 434,00 439,00 435,00 440,00

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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADARDI?

Çeyrek Altın: 439 Lira

Yarım Altın: 878 Lira

Gram Altın: 269 LiraCumhuriyet Ata Lira: Bin 798 Lira

Tam Altın: Bin 756 Lira

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