Gram altın fiyatları resmi tatil öncesi ne kadar oldu? 28 Ekim güncel çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili öncesi, altın fiyatları piyasalarda işlemine devam etti. Haftanın ilk iş günü altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 279 lira seviyesinde seyretti. Piyasaların kapanmasının ardından altında yaşanan son durum yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Peki, gram altın fiyatları resmi tatil öncesi ne kadar oldu? İşte, 28 Ekim güncel çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları.
Yatırım aracı olarak kullanılan altın fiyatları, 28 Ekim günü sabah saatlerinden itibaren internette en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. Pazartesi günü piyasalarda hareket eden altın, işlemini öğle saatlerinden sonra serbest piyasada devam ettirdi. Peki, yarım ve çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadardan işlem görüyor? işte, anlık altın fiyatlarına yönelik detaylı bilgiler.
28 EKİM ALTIN FİYATLARI
Gram altının alış fiyatı 274,88 olurken, 274,92 liradan satılıyor,
Cumhuriyet altını 1.820,00 liradan alınırken, 1.848,00 liradan satılıyor,
Çeyrek altın 439,51 liradan alınırken, 449,47 liradan satılıyor,
Yarım altının alış fiyatı 876,27 lira olurken, 898,94 liradan satılıyor.
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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?
Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 279 lira seviyesinde seyretti.
Altının gramı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 279 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 454 lira, Cumhuriyet altını da 1.860 liradan satıldı.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.507 dolar seviyesinde seyretti.
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