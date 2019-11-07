Gram altın fiyatları gün sonunda ne kadar oldu? 7 Kasım Kapalıçarşı güncel çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları
Altın fiyatlarına yönelik araştırmalar, haftanın dördüncü iş gününde yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Özellikle, hafta sonunun yaklaşmasıyla beraber, hediyelik altın için en fazla rağbet gören gram altın fiyatının, gün sonunda nasıl dengelendiği sorgulanmaya başlandı. Peki, gram altın fiyatları gün sonunda ne kadar oldu? İşte, 7 Kasım Kapalıçarşı güncel çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları.
Perşembe sabahında piyasalarda işlemine başlayan altının gram fiyatı, ekonomi grafiklerinde önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 274,8 lira seviyesinde seyretti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,61 azalışla 274,50 liradan tamamladı. Peki, yarım altın ne kadar oldu? Çeyrek altının alış fiyatı ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları hakkında detaylar.
7 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,61 azalışla 274,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 447 lira, Cumhuriyet altını 1.829,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,61 düşüşle 274,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 276,00 276,20 274,30 274,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.819,00 1.840,00 1.808,00 1.829,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 251,70 255,70 250,00 254,00
Lira (Tam) Ziynet 1.777,00 1.797,00 1.767,00 1.787,00
Yarım Ziynet 888,00 898,00 883,00 893,00
Çeyrek Ziynet 444,00 449,00 442,00 447,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?
Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 7 Kasım Perşembe günü 453 TL'den satıldı.
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 274 TL dolaylarında seyretti.
Geçtiğimiz hafta 277 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, bugün 274 liradan işlem gördü.
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 1.830 liradan alınıp 1.848 liradan satıldı.
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 907 TL'den işlem gördü.
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