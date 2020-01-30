Gram altın fiyatları 30 Ocak günü ne kadar oldu? Canlı çeyrek altın fiyatları

Canlı ve anlık altın fiyatları gram bazında araştırılmaya devam ediyor. Yatırımları için altın fiyatlarını takip etmek isteyen vatandaşlar, anlık olarak düşüş ya da artış eğilimini merak ediyor. İşte, 30 Ocak altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler

ALTIN FİYATLARI 30 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları, 30 Ocak Perşembe günü düşüşünü sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 296 lira seviyelerinde seyreden gram altın fiyatları, bugün 304 liradan işlem görüyor. İşte, güncel altın fiyatları;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 30 Ocak Perşembe günü 502 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 304 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,027 liradan alınıp 2,047 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 1,005 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

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