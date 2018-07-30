Gram altın fiyatı bugüne yükselişle başladı... Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
Altın fiyatları için sorgulamalar ilk işlem dakikalarından bu yana sürüyor. Özellikle geçtiğimiz hafta 190 lira bandından olan gram altın ve 313 TL’den satılan çeyrek altının bugünkü satış fiyatı merak ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün en son ne kadar oldu?
Geçen hafta, 186-195 lira bandında dalgalı bir seyir izleyen gram altın, cuma günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybederek haftayı 190,5 liradan tamamladı. Peki, altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Gram ve çeyrek altın fiyatı düştü mü?
Altının gramı haftaya yükselişle başladı. Gram altın 191,5 lira, çeyrek altın 313 lira ve Cumhuriyet altını 1.278 liradan işlem görüyor.
Yeni haftaya hareketli başlayan gram altın saat 11.28 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,72 artarak 192,04 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 313 lira, Cumhuriyet altını da 1.278 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre 0,2 düşüşle 1.220,4 dolardan işlem görüyor.
Uzmanlar, geçen hafta yükseliş isteğinde olan altın fiyatlarının yeni haftaya sakin başladığını belirterek, ticaret savaşlarına ilişkin taraflardan gelen ılımlı açıklamaların dolar varlıkların güçlenmesine neden olduğunu kaydetti.
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