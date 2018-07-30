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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
30.07.2018 - 11:31, Son Güncelleme:

Gram altın fiyatı bugüne yükselişle başladı... Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

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Gram altın fiyatı bugüne yükselişle başladı... Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

Altın fiyatları için sorgulamalar ilk işlem dakikalarından bu yana sürüyor. Özellikle geçtiğimiz hafta 190 lira bandından olan gram altın ve 313 TL’den satılan çeyrek altının bugünkü satış fiyatı merak ediliyor. Peki, altın fiyatları bugün en son ne kadar oldu?

Geçen hafta, 186-195 lira bandında dalgalı bir seyir izleyen gram altın, cuma günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybederek haftayı 190,5 liradan tamamladı. Peki, altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? Gram ve çeyrek altın fiyatı düştü mü?

Altının gramı haftaya yükselişle başladı. Gram altın 191,5 lira, çeyrek altın 313 lira ve Cumhuriyet altını 1.278 liradan işlem görüyor.

Yeni haftaya hareketli başlayan gram altın saat 11.28 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,72 artarak 192,04 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 313 lira, Cumhuriyet altını da 1.278 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre 0,2 düşüşle 1.220,4 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar, geçen hafta yükseliş isteğinde olan altın fiyatlarının yeni haftaya sakin başladığını belirterek, ticaret savaşlarına ilişkin taraflardan gelen ılımlı açıklamaların dolar varlıkların güçlenmesine neden olduğunu kaydetti.

 

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