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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
31.05.2018 - 11:55, Son Güncelleme:

Altın fiyatları ne kadar oldu? 31 Mayıs çeyrek altın fiyatı

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Altın fiyatları ne kadar oldu? 31 Mayıs çeyrek altın fiyatı

Mayıs ayının son gününün gelmesiyle birlikte altın fiyatı araştırmaları hız kazandı. Altın fiyatları hakkında fikir sahibi olmak isteyen vatandaşların güncel altın fiyatı sorgulamaları devam ediyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar özellikle piyasanın gözdesi çeyrek altın fiyatlarının nabzını tutmak istiyor. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Altının gram fiyatı ne kadardan işlem görüyor?

Altın fiyatları geçtiğimiz günlerdeki yükselişi ile dikkat çekmeye devam ediyor. Hem yatırım yapmak isteyenler tarafından hem de hediyelik olarak altın almak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarını dikkatle takip ediyor. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altının gram fiyatı, dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle yaklaşık 205 lira seviyelerinden 185,8 liraya kadar geriledi.

Altının gram fiyatı, son günlerde dolar kurunda yaşanan değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket ederken, tarihi zirvesi olan 204,9 liradan 185,8 liraya kadar geriledi.

Bu yıla 158 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatı, dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle yükselirken, 23 Mayıs'ta tüm zamanların zirvesi olan 204,9 liraya kadar çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Geç Likidite Penceresi borç verme faiz oranını yüzde 13,50’den 16,50’ye yükseltmesi ve 28 Mayıs Pazartesi günkü sadeleşme adımı sonrası düşüşü ivme kazanan dolar/TL'nin etkisiyle gerileyen altının gram fiyatı, dün 185,8 liraya kadar indi.

Altının gram fiyatı, dün günü 187,9 liradan tamamlarken, yatırımcısına da yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 19 getiri sağladı.

"Gram altında alımlar için 182-178 lira ve 175 lira seviyeleri uygun olabilir"
AA Finans Analisti İslam Memiş, TCMB'nin faiz ve sadeleşme adımı ile Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın Londra'dan olumlu mesajlar vermesinin dolar kurunda gerilemeye neden olduğuna işaret ederek, dün dolar kurunun 4,4481 lira seviyesini görmesinin etkisiyle altının gram fiyatının da 185,8 liraya kadar gerilediğini anımsattı.

Memiş, kısa vadede hem döviz hem de altının gram fiyatında sert dalgalanmaların devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Küresel piyasalarda belirsizliğin yıl boyunca sürmesini bekliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı tutumu ve tutarsız tavırları, AB ülkelerinde siyasi ve ekonomik krizlerin derinleşmesi bu öngörümüzü destekliyor. Piyasalar sakinleştikten sonra altının gram fiyatında düşüşlerin devam edeceğini görebiliriz. Alımlar için 182-178 lira ve 175 lira seviyelerini beklemek daha uygun olabilir."

"Altının gram fiyatı 174-170 lira seviyelerine kadar gerileyebilir"
GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan da TL'nin son günlerdeki iyi performansının altının gram fiyatında gerilemeye neden olduğunu ifade etti.

Erkan, Merkez Bankası’nın geçen haftaki faiz adımına bu hafta sadeleşmeyi eklemesi, Londra'daki yatırımcı temaslarının olumlu geçmesi ve Merkez Bankası’nın gerektiğinde ilave sıkılaştırma yapmaya hazır olduğunun sinyalini vermesinin TL'nin değer kazanmasında etkili olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gram altın fiyatı 191,60 lira altında kaldığı müddetçe 185,50 lira başta olmak üzere 183,40 lira ve 181,65 lira desteklerine kadar geri çekilebilir. Gram altın fiyatında daha güçlü bir negatif fiyatlama içinse 181,65 lira bölgesi altındaki kalıcı hareketlere ihtiyaç olduğu unutulmamalıdır. Ancak bu şartla 178,35 lira başta olmak üzere 174,80 lira ve 170,15 lira desteklerine doğru geri çekilmeler olabilir."

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