Gram altın cuma günü haftayı ne kadardan tamamladı? 1 Kasım güncel çeyrek ve yarım altın fiyatları
Sabah saatlerinde piyasaların açılmasının ardından, haftanın son işlem gününde altın fiyatlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Yatırım amaçlı ya da hediyelik altın alacak olan vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği gram altının alış fiyatı, akşam saatlerinde yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Peki, çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın cuma günü haftayı ne kadardan tamamladı? İşte, Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında son durum.
Cuma günü değer kazancıyla güne başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla, 278,9 liradan işlem gördü. Gün sonuna kadar işlemini sürdüren 24 ayar külçe altının gramı, Kapalıçarşı'da günü yüzde 0,11 azalışla 277,70 liradan tamamladı. Peki, gram altın cuma günü ne kadar oldu? Yarım altının alış fiyatı ne kadar? İşte, 1 Kasım güncel çeyrek ve yarım altın fiyatları.
1 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 452,00 lira, Cumhuriyet altını 1.850,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 277,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 277,80 278,00 277,50 277,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.831,00 1.852,00 1.829,00 1.850,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 253,30 257,30 253,00 257,00
Lira(Tam) Ziynet 1.789,00 1.809,00 1.787,00 1.807,00
Yarım Ziynet 895,00 905,00 894,00 904,00
Çeyrek Ziynet 447,00 452,00 447,00 452,00
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLMUŞTU?
Çeyrek altının satış fiyatı 454 lira olurken, 444 liradan geri alındı.
Yarım altının satış fiyatı 909 liradan işlem görürken, 886 liradan geri alındı.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1871 lira olurken, 1843 liradan geri alındı.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 254.50 lira olurken, 252.50 liradan geri alındı.
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