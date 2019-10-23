Gram altın çarşamba gününü ne kadardan tamamladı? 23 Ekim çeyrek, yarım ve gram altın fiyatlarında son durum
Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarıyla ilgili detaylar sabah saatlerinden itibaren internette en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. Ekonomi grafiklerinde altın fiyatlarına yönelik dalgalanmaları takip eden yatırımcılar, gün sonunda gram ve çeyrek altının Kapalıçarşı'da ne kadar olduğunu sorgulamaya başladı. Peki, gram altın çarşamba gününü ne kadardan tamamladı? İşte, 23 Ekim çeyrek, yarım ve gram altın fiyatlarında son durum.
Çarşamba sabahı altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yatay seyirle 277,9 lira seviyesinde hareket etti. İşlemini piyasalarda tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı ise, Kapalıçarşı'da günü yüzde 0,75 azalışla 276,90 liradan tamamladı. Çeyrek altın ise 451,00 lira seviyesinde dengelendi. Peki, yarım altının alış fiyatı ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları.
KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 451,00 lira, Cumhuriyet altını 1.845,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,75 düşüşle 276,90 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 278,80 279,00 276,70 276,90
Cumhuriyet Ata Lira 1.837,00 1.858,00 1.824,00 1.845,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 254,00 258,00 252,50 256,50
Lira(Tam) Ziynet 1.796,00 1.816,00 1.782,00 1.802,00
Yarım Ziynet 898,00 908,00 891,00 901,00
Çeyrek Ziynet 449,00 454,00 446,00 451,00
ALTIN FİYATLARI SABAH SAATLERİNDE NE KADAR OLMUŞTU?
Çeyrek altının satış fiyatı 456 liradan işlem görürken, 445 liradan geri alındı.
Yarım altının satış fiyatı 912 liradan satılırken, 889 liradan geri alındı.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 1876 liradan işlem görürken, 1848 liradan geri alındı.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 255.50 olurken, 252.50 liradan geri alındı.
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