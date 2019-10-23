Gram altın çarşamba gününü ne kadardan tamamladı? 23 Ekim çeyrek, yarım ve gram altın fiyatlarında son durum

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGram altın çarşamba gününü ne kadardan tamamladı? 23 Ekim çeyrek, yarım ve gram altın fiyatlarında son durum
GeriEkonomi Gram altın çarşamba gününü ne kadardan tamamladı? 23 Ekim çeyrek, yarım ve gram altın fiyatlarında son durum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
23.10.2019 - 19:34, Son Güncelleme:

Gram altın çarşamba gününü ne kadardan tamamladı? 23 Ekim çeyrek, yarım ve gram altın fiyatlarında son durum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gram altın çarşamba gününü ne kadardan tamamladı? 23 Ekim çeyrek, yarım ve gram altın fiyatlarında son durum

Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarıyla ilgili detaylar sabah saatlerinden itibaren internette en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. Ekonomi grafiklerinde altın fiyatlarına yönelik dalgalanmaları takip eden yatırımcılar, gün sonunda gram ve çeyrek altının Kapalıçarşı'da ne kadar olduğunu sorgulamaya başladı. Peki, gram altın çarşamba gününü ne kadardan tamamladı? İşte, 23 Ekim çeyrek, yarım ve gram altın fiyatlarında son durum.

Çarşamba sabahı altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yatay seyirle 277,9 lira seviyesinde hareket etti. İşlemini piyasalarda tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı ise, Kapalıçarşı'da günü yüzde 0,75 azalışla 276,90 liradan tamamladı. Çeyrek altın ise 451,00 lira seviyesinde dengelendi. Peki, yarım altının alış fiyatı ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları.

KAPALIÇARŞI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 451,00 lira, Cumhuriyet altını 1.845,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,75 düşüşle 276,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 278,80 279,00 276,70 276,90
Cumhuriyet Ata Lira 1.837,00 1.858,00 1.824,00 1.845,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 254,00 258,00 252,50 256,50
Lira(Tam) Ziynet 1.796,00 1.816,00 1.782,00 1.802,00
Yarım Ziynet 898,00 908,00 891,00 901,00
Çeyrek Ziynet 449,00 454,00 446,00 451,00

ALTIN FİYATLARI SABAH SAATLERİNDE NE KADAR OLMUŞTU?

Çeyrek altının satış fiyatı 456 liradan işlem görürken, 445 liradan geri alındı.

Yarım altının satış fiyatı 912 liradan satılırken, 889 liradan geri alındı.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 1876 liradan işlem görürken, 1848 liradan geri alındı.

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 255.50 olurken, 252.50 liradan geri alındı.

ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle