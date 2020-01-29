Gram altın çarşamba günü ne kadar oldu? 29 Ocak canlı çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu, günün en fazla araştırılan konularından oldu. Gün boyu işlemine devam eden altının anlık fiyatları Kapalıçarşı'ya yansıdı. Peki, bugün tam ve yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatları günü ne kadardan kapattı? İşte, altın piyasalarında son durum.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.006,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yatay seyrederek 301,40 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 301,20 301,40 301,20 301,40

Cumhuriyet Ata Lira 1.985,00 2.006,00 1.985,00 2.006,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 274,70 278,70 274,70 278,80

Lira (Tam) Ziynet 1.940,00 1.960,00 1.940,00 1.960,00

Yarım Ziynet 970,00 980,00 970,00 980,00

Çeyrek Ziynet 485,00 490,00 485,00 490,00

ALTIN FİYATLARI SABAH SAATLERİNDE NE KADARDI?

Geçtiğimiz gün 301 lira seviyelerinden işlem gören altının gram fiyatı 299 lira seviyesinden güne başladı. Yatırımcıların gözdesi çeyrek altın ise 481 lira alış ve 492 lira satış fiyatı üzerinden işlem gördü.

Cumhuriyet altını 1.995,00 seviyesinde işlem görürken, yarım altın ise 984,45 olarak alıcı buldu.

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