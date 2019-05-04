Gram altın 5 aydır değer kazanıyor
Yatırımcısına nisanda yüzde 6,6 getiri sağlayan gram altın, değer kazancını üst üste 5'inci aya taşıdı.
Gram altın, özellikle dolar kurundan bulduğu destekle geçen ay pozitif bir seyir izledi. Nisan ayına 230 lira seviyelerinden başlayan gram altın, yükseliş eğilimini sürdürerek bu yılın en yüksek seviyesi olan 247 lirayı görmesinin ardından, nisanı yüzde 6,6 primle 246,1 liradan tamamladı.
Gram altın, bu performansı ile değer kazançlarını üst üste 5'inci aya taşırken bu dönemde yatırımcısına yüzde 20,2 getiri sağladı.
Yatırım Finansman Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan, son dönemde ons altındaki zayıf duruşa karşın, dolar kurunun değer kazanmasının gram altın fiyatının yukarı trendini korumasına neden olduğunu kaydetti.
Önümüzdeki dönem dolar kurunun yönünün gram altın üzerinde belirleyici olacağını ifade eden Taştan şunları kaydetti:
"Gram altında takip ettiğimiz 245-247 lira direncini bu çerçevede önemli görmekle birlikte piyasa buraları bir süre dinlenme alanı olarak görecektir. Buna karşın gram altının 245 TL’nin üzerine yerleşmesi durumunda yukarı hareketin 265 TL direncine doğru devamını bekleyebiliriz. Olası bir geri çekilmede ise 240,5 ve 235 TL ana destekler olarak öne çıkmakta."
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