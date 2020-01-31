Gram altın 303 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 302,8 lira seviyesinde bulunuyor.



Gram altın, dün, altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 302,9 liradan tamamladı.



Bugüne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 302,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 492 lira, Cumhuriyet altını da 2.015 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.576 dolardan işlem görüyor.



Analistler, Çin'de devam eden koronavirüs kaynaklı ölümlerin artmasının risk iştahının düşük seyretmesinde önemli rol oynamaya devam ettiğini ancak Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koronavirüse dair iyimser açıklamalarının piyasaları görece rahatlattığını ifade etti.



Bugün, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu kaydeden analistler, yurt dışında ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.



Analistler, teknik açıdan ons altında 1.586 doların direnç, 1.560 doların destek konumunda bulunduğunu, gram altında ise 301-307 lira aralığının izleneceğini dile getirdi.