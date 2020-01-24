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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 24.01.2020 - 11:45,Son Güncelleme:/

Gram altın 298 lira seviyelerinde

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Gram altın 298 lira seviyelerinde

Gram altın 297,7 lira, çeyrek altın 485 lira ve Cumhuriyet altını 1.984 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, yüzde 0,2 düşüşle 297,7 lira seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın, dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 298,2 liradan tamamladı.

Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 297,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 485 lira, Cumhuriyet altını da 1.984 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 1.559,7 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılamasına dair haber akışının yakından takip edildiğini belirterek, koronavirüs ile ilgili gelişmelerin de Çin Yeni Yıl tatilinin kutlandığı bölgede turizmden perakendeye kadar birçok sektörü olumsuz etkilediğini, virüsün dünya ülkelerine yayılması ve küresel talebe negatif yansıması yönündeki endişelerin giderek arttığını vurguladı.

Altın fiyatlarının ise küresel piyasalardaki gelişmelere sınırlı tepki gösterdiğine dikkati çeken analistler, ons altının fiyatının 1.550-1.560 bandında dalgalanmaya devam ettiğini, bu bandın aşağı ya da yukarı yönlü kırılmasına göre fiyat hareketinin şekillenmesinin beklendiğini, gram altında ise 298 liranın direnç konumunda olduğunu söyledi.

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