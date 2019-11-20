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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.11.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Gram altın 271 lira seviyelerinde

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Gram altın 271 lira seviyelerinde

Gram altın 271,1 lira, çeyrek altın 446 lira ve Cumhuriyet altını 1.820 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, yüzde 0,5 kazançla 271,1 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki sınırlı yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle yüzde 0,7 değer kaybederek günü 269,7 liradan tamamlamıştı.
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 271,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446 lira, Cumhuriyet altını da 1.820 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.476,6 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinde henüz netice alınamamasının altın fiyatlarında oynaklığa sebep olduğunu belirtti.
Dün, ABD senatosunun Hong Kong'lu yöneticilere yaptırım öngören tasarıyı kabul etmesinin ardından Çin, bu karara karşılık verebileceğini, ABD'nin iç işlerine karışmaması gerektiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı bir konuşmada Çin ile anlaşılmaması durumunda tarifeleri daha fazla artıracağını söylediğini ifade eden analistler, bu durumun yatırımcıların risk iştahını düşürdüğünü kaydetti.

Analistler, yurt içinde Merkezi Yönetim Brüt Borç Stoku, yurt dışında ABD'de MBA mortgage başvuruları ve Fed toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.
Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.460 doların destek, 1.480 doların direnç konumunda olduğunu belirten analistler, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

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