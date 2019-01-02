Gram altın 219 lira seviyelerinde
Altının gram fiyatı, yeni yıla yükselişle başlamasının ardından 218,9 lira seviyesinde dengelendi.
PAZARTESİ ons altından bulduğu destekle 219 liranın üzerini test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 primle 218,1 liradan tamamladı.
Yeni yıla yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,37 değer kazancıyla 218,9 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 358 lira, Cumhuriyet altını da 1.466 liradan satılıyor.
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