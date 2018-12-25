Gram altın 217 liranın üzerinde seyrediyor
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 217,2 lira seviyesinde dengelendi.
DÜN alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 primle 215,8 liradan tamamladı.
Bugüne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,65 değer kazancıyla 217,2 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 355 lira, Cumhuriyet altını da 1.451 liradan satılıyor.
Küresel piyasalarda değer kaybeden dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,13 değer kazancıyla 1.270,20 dolardan işlem görüyor.
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