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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
09.04.2018 - 11:50, Son Güncelleme:

GRAFİKLİ-Otomotiv sektörü rekora doymuyor

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GRAFİKLİ-Otomotiv sektörü rekora doymuyor

Geçen seneyi tüm zamanların ihracat rekoruyla kapatan Türk otomotiv sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde 8 milyar 228 milyon dolarlık dış satımla yeni bir rekora imza attı.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, otomotiv sektörü, yıllık bazda "rekor yılı" olarak kayıtlara geçen 2017'nin ilk çeyreğinde 7 milyar dolar olan ihracatını, bu yılın aynı döneminde yüzde 17,5 artırarak 8 milyar 228 milyon dolara taşıdı.

Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 20,2 ile en büyük payı alan otomotiv, yılın ilk çeyreğini de açık ara lider tamamladı. Otomotivi, yüzde 11,1'lik pay ile "hazır giyim ve konfeksiyon", yüzde 10,2 ile "kimyevi maddeler ve mamulleri" ve yüzde 8,7 ile "çelik" sektörleri takip etti.

 Otomotiv sektörü, bu dönemde 164 ülke ve özerk bölge ile 12 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdi.

 ŞUBAT VE MART AYLARI REKORLARLA GELDİ

Geçen yılın mart ayında 2 milyar 708 milyon 842 bin dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, bu yılın aynı ayında ihracatını yüzde 16,1'lik artışla 3 milyar 146 milyon 222 bin dolara çıkardı. Sektör, bu rakamla, aylık bazda hem ilk kez 3 milyar dolar sınırını geçti hem de tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı.

Otomotiv endüstrisi, ocak ayında yüzde 10,8'lik artışla 2 milyar 286 milyon, şubat ayında da yüzde 25,7'lik artışla 2 milyar 799 milyon dolar ihracat gerçekleştirmişti.

Aylık bazda, tüm zamanların ihracat rekorunu kırdığı mart ayının yanı sıra şubatta yine tüm zamanların ikinci en yüksek ihracat rakamına ulaşan sektör, ilk çeyreği de rekorla kapattı.

28 milyar 534 milyon dolarlık dış satımla "rekor yılı" olarak kayıtlara geçen 2017'nin ilk çeyreğinde 7 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektör, bu rakamı 2018'in aynı döneminde 1 milyar 228 milyon dolar aştı.

- İHRACAT YAPILAN İLK 10 ÜLKEDEN 9'U AB ÜYESİ

Türk otomotiv sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülkenin 9'unu Avrupa Birliği (AB) üyeleri oluşturdu.

Ocak-mart döneminde yüzde 13,16'lık artışla 1 milyar 209 milyon 368 bin dolar ihracat yapılan Almanya liderliğini korudu.

 Almanya'yı yüzde 15,68'lik artış ve 944 milyon 214 bin dolar ile İtalya, yüzde 13,6'lık artış ve 846 milyon 809 bin dolar ile Fransa, yüzde 3,09'luk düşüş ve 752 milyon 857 bin dolar ile İngiltere, yüzde 9,97'lik artış ve 444 milyon dolar ile İspanya izledi.

Belçika, Polonya, ABD, Slovenya ve Hollanda da en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında yerini aldı.

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