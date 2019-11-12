"Grafen'e yatırım" dedi, davalık oldu

Hakkında açılmış bir dizi dava bulunan iş insanı Erol User (59) en son Bulgar enerji şirketinin, kendisi ile ilgili yaptığı suç duyurusu ile gündeme gelmişti. Bulgar Energiyna şirketinin açtığı davada sona gelinirken, ABD’li bir iş kadının açtığı davada ise kararın çıktığı öğrenildi. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davaya göre Avi Moskovitz ile Erol User arasında şunlar yaşandı:

YATIRIMCI ÖLDÜ PROJE YARIM KALMASIN!

Erol User, New York’ta danışmanlık şirketi olan Moskovitz’e, grafen teknolojisine yatırım yapacaklarını söyledi. User, başka yatırımcılarının da olduğunu belirterek Moskovitz’i yatırıma ikna etti. Moskovitz ilk önce 575 bin dolar gönderdi. User bir kez daha Moskovitz ile temasa geçti. Bu görüşmede, yatırımcılardan birinin öldüğünü, projeye devam edilebilmesi için ölen kişinin yatırım payının da karşılanması gerektiğini bildirdi. User, Moskovitz’e 9 Aralık 2014’te gönderdiği e-posta mesajında ölen kişinin, önemli bir şirketin ortağı F. T. olduğunu iletti. Kayıtlara göre gerçekten de F. T. 4 Aralık 2014 günü vefat etti. Ancak, F. T.’nin ortağı olduğu holding, User ile herhangi bir ilgilerinin olmadığını açıkladı. Moskovitz, ölen kişinin payı için de 246 bin dolar gönderdi. Böylece Moskovitz toplam 821 bin doları, User’in kontrolündeki Graphenano Türk Madencilik AŞ’ye göndermiş oldu. User, Moskovitz’e, yatırdığı paranın bir kaç katını günler içinde kazanacağını söyledi.

BAKAN BİZZAT İLGİLENİYOR

Moskovitz, New York’ta 2.7 milyon dolara ev alacağını belirterek User’den, kendisine ait hisselerin satılıp parasının gönderilmesini istedi. User, banka tarafından düzenlenmiş gibi Moskovitz’e bir mektup gönderdi. Ancak yargılama aşamasında, bankadan böyle bir mektubun gönderilmediği, hazırlanan e-postanın da sahte olduğu anlaşıldı. Moskovitz paranın gönderilmesi için ısrarcı oldu. User, herhangi bir sorun olmadığını yatırım projesinde elde ettiği kazancın 7.2 milyon dolar olduğunu bildirdi. User, 2.3 milyon doların Moskovitz’in hesabına gönderildiğini belirten bir banka mesajını kendisine gönderdi. Ancak söz konusu bankanın Bebek şubesi yetkilileri bu mesajın da SWIFT kodunun da sahte olduğunu bildirdi. User son olarak gönderdiği paranın, bir bankanın New York şubesine takıldığını Türk bakanın ise konu ile yakından ilgilendiğini söyledi.

AVUKATI: USER’İN BORCU YOK

Moskovitz, aylar süren görüşmeler sonrası parasını alamayınca User’e noter yolu ile ihtarname gönderdi. İhtarnameye de yanıt verilmeyince Moskovitz, avukatı Koray Söğüt aracılığı ile icra takibi başlattı. İcra takibine itiraz edildi. İtiraz sonrası takip durdu. Bu kez, itirazın iptali istemi ile dava açıldı. User’in avukatı ise mahkemeye sunduğu savunmada “Davacı ile müvekkil Erol User arasında bir borç alacak ilişkisi bulunmuyor. Davanın reddine karar verilsin” dedi. Yargılama aşamasında, Moskovitz’in gönderdiği paraların, User ve yanında çalışan kişilerce bankadan çekildiği anlaşıldı.

ŞİRKET 9 BİN LİRALIK

Mahkeme, dosyayı bilirkişi heyetine teslim etti. Raporda, “Tüm öz varlığı 9 bin 821 TL olan, aktifinde hiçbir emtia ve sabit kıymeti olmayan şirkete 821 bin dolar yatırım yapılması mali ve ekonomik açıdan mantıklı değil” denildi. Raporda, Moskovitz’in 821 bin dolar asıl alacağının olabileceğine işaret edildi.

PARA FAİZİ İLE ÖDENSİN

Mahkeme yaptığı yargılama sonrası Moskovitz’e 821 bin dolar asıl alacağın 5,236 dolar da faiz ile ödenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, Moskovitz’e 483 bin TL de icra inkar tazminatı ödenmesine karar verdi. Anılan karara yapılan itiraz üzerine istinaf mahkemesindeki süreç devam ediyor. User hakkında yapılan savcılık suç duyurusunda ise takipsizlik kararı verildi.

TİCARİ OLARAK SUÇLU BULUNDUM

Erol User konuya ilişkin Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yargı kararını verdi. Ticari olarak suçlu bulunmuş olabilirim. Ama cezai olarak suçlu bulunmadım. Parayı almadık demiyoruz. Gelen paranın bir kısmını ben çektim bir kısmını da çalışanlarım çekti. Gelen para da harcandı. Şirketta para kaldığını düşünmüyorum. Tabela firması değil, startup firmasıyız aslında.”

ÇOK SAYIDA DAVASI BULUNUYOR

Fenerbahçe Kulübü basın sözcüsü olarak görev yaptığı dönemde yaptığı asparagas transfer açıklamaları nedeni ile “Bombacı Erol” lakabı ile anılan Erol User bir dönem dolandırıcılık suçundan cezaevine de girdi. User, ceza aldığı davaların yanı sıra bir dizi suçlama ile de gündeme gelmişti. Milli Piyango ihalesi için İtalyan işadamından 200 bin Euro almakla suçlanan User’e bir diğer suçlama ise İngiliz güvenlik şirketi Sensor Electronics tarafından yapılmıştı. İhalelerde danışmanlık hizmeti alacakları danışmanlık hizmetine karşılık User’e 1 milyon 146 bin TL ödeyen şirket, dolandırıldıkları iddiası ile savcılığa başvurmuştu. User hakkında 3 yıldan 7 yıla hapis istemi ile dava açılmıştı.