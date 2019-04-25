Gözünüz arkada kalmasın! Çocuklar için video platformu Pepee TV, özel içerik ve kumandayla geldi

Tamamen çocuklara uygun içeriklere sahip olan Pepee TV, zaman ayarlı, eğlendirirken eğiten ve tercihe göre reklamsız olarak sunuluyor. Pepee TV, akıllı telefon, tablet, notebook ve akıllı TV’lerden indirilerek izlenebilecek. Güvenlik konusunda Amerikan merkezli denetim şirketi KidSafe ile birlikte hareket eden Pepee TV’de 30 farklı çizgi film, 30 bin dakikadan fazla içerik ve 2 binden fazla çizgi film bölümü yer alacak. Çizgi filmlerin yanında belgeseller, şarkılar, masallar, hayvanlar ve çocukların dünyası ile tüm aile bireylerini eğlendirirken öğreten, Da Vinci Learning ile yaptığı işbirliği ile tüm Da Vinci Learning içerikleri de Pepee TV’de de yayınlanacak. Pepee TV 0-3, 4-5 yaş, 6+ yaş aralığındaki çocuklara hitap edecek. Pepee TV’de ayrıca ebeveynlere özel bir kanal da bulunuyor. Böylelikle anne babalar çocuk gelişimi ile ilgili içeriklere de Pepee TV’den ulaşabilecekler.

4 NESİL BÜYÜTTÜK

İnternet ortamında ki en büyük sorunun güvenlik olduğunu ifade eden Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, “Pepee ile 4 nesil büyüttük. Bugüne kadar 1 milyar görüntülenme ve 4.1 milyar dakika izlenme süresi elde ettik. Böylelikle ülkemizin en çok izlenen ve en çok tanınan karakterlerine sahip olduk. Artık yeni bir hedef belirlemeliydik. Bu hedef Pepee TV adı altında tüm dünyaya ülkemizden bir armağan olmalıydı. Yapılan bağımsız bir araştırma sonucuna göre Pepee yüzde 14’lük pay ile en çok bilinen çocuk TV programı. Türkiye’den çıkan bir markanın dünyaya açılması ise ayrı bir gurur kaynağı. Şimdi Pepee TV ile dünyadaki tüm çocuklara ulaşmak istiyoruz. Pepee TV Türkiye’den çıkıp bir dünya markası haline geldiğinde, bu bizim olduğu kadar ülkemizin de gurur ve mutluluk kaynağı olacaktır” dedi.

ÇOCUKLARA ÖZEL KUMANDA





PEPPE TV’ye özel çocuklar için bir TV kumandası geliştirildi. Arçelik ve Beko işbirliğiyle geliştirilen özel kumanda hakkında bilgi veren Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi, “Çocukların evde televizyon seyrederken kumandanın anne ve babanın kontrolünde olmasının çok daha sağlıklı olmasıydı. Çünkü çocukların yaşlarına uygun olmayan kanalları açabilme ihtimalleri var ve bu çocuklarda travma yaratabiliyor. Buradan yola çıktığımızda da sadece Pepee TV’de çalışan bir kumandayı çocuğun sahiplenmesi ve güvenli bir şekilde kendinin yönetebilmesinin iyi bir fırsat olduğunu gördük. Arçelik olarak bu işbirliğinden çok mutluyuz. Bu kumanda smart TV özelliği olan tüm televizyonlarda da kullanılabilecek. Pepee TV kumandası akıllı modellerimizle ücretsiz olarak verilecek. Daha önce Arçelik veya Beko televizyon satın alanlar 99 TL’lik etiketle bu kumandaya ulaşabilecek. Dünyaya açılma yolunda Düşyeri ile birlikte projelerimizi büyüterek işbirliğimize devam edeceğiz” dedi.