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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
25.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Gözünüz arkada kalmasın! Çocuklar için video platformu Pepee TV, özel içerik ve kumandayla geldi

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Gözünüz arkada kalmasın! Çocuklar için video platformu Pepee TV, özel içerik ve kumandayla geldi

ONLINE video platformlarının hayatımızdaki yeri artıyor. Bu platformlardaki içeriklerin çocuklar için ne kadar uygun olduğu tartışılır. Özellikle çocukların izlediği içeriğin kontrolü videodan videoya olan geçişlerde ebeveynlerden çıkabiliyor. Eğitici ve öğretici yayınlarıyla milli bir çizgi film kahramanına dönüşen Pepee’nin yaratıcısı Düşyeri, dijital çocuk televizyonu Pepee TV ile harekete geçti.

Tamamen çocuklara uygun içeriklere sahip olan Pepee TV, zaman ayarlı, eğlendirirken eğiten ve tercihe göre reklamsız olarak sunuluyor. Pepee TV, akıllı telefon, tablet, notebook ve akıllı TV’lerden indirilerek izlenebilecek. Güvenlik konusunda Amerikan merkezli denetim şirketi KidSafe ile birlikte hareket eden Pepee TV’de 30 farklı çizgi film, 30 bin dakikadan fazla içerik ve 2 binden fazla çizgi film bölümü yer alacak. Çizgi filmlerin yanında belgeseller, şarkılar, masallar, hayvanlar ve çocukların dünyası ile tüm aile bireylerini eğlendirirken öğreten, Da Vinci Learning ile yaptığı işbirliği ile tüm Da Vinci Learning içerikleri de Pepee TV’de de yayınlanacak. Pepee TV 0-3, 4-5 yaş, 6+ yaş aralığındaki çocuklara hitap edecek. Pepee TV’de ayrıca ebeveynlere özel bir kanal da bulunuyor. Böylelikle anne babalar çocuk gelişimi ile ilgili içeriklere de Pepee TV’den ulaşabilecekler.

4 NESİL BÜYÜTTÜK

İnternet ortamında ki en büyük sorunun güvenlik olduğunu ifade eden Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, “Pepee ile 4 nesil büyüttük. Bugüne kadar 1 milyar görüntülenme ve 4.1 milyar dakika izlenme süresi elde ettik. Böylelikle ülkemizin en çok izlenen ve en çok tanınan karakterlerine sahip olduk. Artık yeni bir hedef belirlemeliydik. Bu hedef Pepee TV adı altında tüm dünyaya ülkemizden bir armağan olmalıydı. Yapılan bağımsız bir araştırma sonucuna göre Pepee yüzde 14’lük pay ile en çok bilinen çocuk TV programı. Türkiye’den çıkan bir markanın dünyaya açılması ise ayrı bir gurur kaynağı. Şimdi Pepee TV ile dünyadaki tüm çocuklara ulaşmak istiyoruz. Pepee TV Türkiye’den çıkıp bir dünya markası haline geldiğinde, bu bizim olduğu kadar ülkemizin de gurur ve mutluluk kaynağı olacaktır” dedi.

 

ÇOCUKLARA ÖZEL KUMANDA

Gözünüz arkada kalmasın Çocuklar için video platformu Pepee TV, özel içerik ve kumandayla geldi

PEPPE TV’ye özel çocuklar için bir TV kumandası geliştirildi. Arçelik ve Beko işbirliğiyle geliştirilen özel kumanda hakkında bilgi veren Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi, “Çocukların evde televizyon seyrederken kumandanın anne ve babanın kontrolünde olmasının çok daha sağlıklı olmasıydı. Çünkü çocukların yaşlarına uygun olmayan kanalları açabilme ihtimalleri var ve bu çocuklarda travma yaratabiliyor. Buradan yola çıktığımızda da sadece Pepee TV’de çalışan bir kumandayı çocuğun sahiplenmesi ve güvenli bir şekilde kendinin yönetebilmesinin iyi bir fırsat olduğunu gördük. Arçelik olarak bu işbirliğinden çok mutluyuz. Bu kumanda smart TV özelliği olan tüm televizyonlarda da kullanılabilecek. Pepee TV kumandası akıllı modellerimizle ücretsiz olarak verilecek. Daha önce Arçelik veya Beko televizyon satın alanlar 99 TL’lik etiketle bu kumandaya ulaşabilecek. Dünyaya açılma yolunda Düşyeri ile birlikte projelerimizi büyüterek işbirliğimize devam edeceğiz” dedi.

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