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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
23.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gözler faiz kararında... Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın ilk PPK’sı bu hafta

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Gözler faiz kararında... Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın ilk PPK’sı bu hafta

Piyasalarda tüm gözler Murat Uysal’ın Merkez Bankası Başkanı olarak katılacağı ilk Para Politikası Kurulu’na (PPK) çevrildi. 25 Temmuz’daki toplantıya ilişkin piyasaların genel beklentisi faizlerde 200 ile 250 baz puan civarında bir indirim yapılması yönünde. Ancak indirimin 400 baz puanı bulabileceği de kulislerde konuşuluyor.

PİYASALARDA bu hafta toplanacak olan Para Politikası Kurulu’ndan (PPK) çıkacak faiz indirimi merakla bekleniyor. Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasının ardından yerine atanan Murat Uysal’ın başkan olarak ilk defa katılacağı PPK’da indirimin ne kadar olacağı tahmin edilmeye çalışılıyor. Piyasada genel beklenti 200 ile 250 baz puan civarında bir indirim yapılması yönünde. 25 Temmuz’daki toplantıda, 400 baz puan civarında bir indirim olabileceği de konuşuluyor.
2016 yılında başkanlığa getirilen Murat Çetinkaya 6 Temmuz günü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile görevden alındı. Aynı kararla Merkez Bankası’nda başkan yardımcılığı yapan Murat Uysal başkan olarak atandı. Uysal 9 Haziran 2016 tarihinden beri Merkez Bankası’nda başkan yardımcısı olarak Para Politikası Kurulu toplantısına giriyor. Uysal’ın başkan olarak katılacağı ilk toplantıda faizlerde ne kadar indirim yapılacağı merakla bekleniyor. Uysal’ın 15 Temmuz tarihinde Anadolu Ajansı’na verdiği röportajda, enflasyon beklentilerinin gerilediğinin görüldüğünü belirterek, “Bütün bu gelişmeler para politikasında hareket için bir manevra alanı oluştuğuna işaret ediyor” demişti.

25 Temmuz günü yapılacak PPK’da faiz indirimine gidileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak tahminler karışık. Şu anda yüzde 24 olan politika faizinde 200 baz puandan başlayıp 400 baz puana kadar indirim olacağına yönelik tahminler yapılıyor. Piyasa uzmanları eylül-ekim aylarında enflasyonun baz etkisiyle düşeceğini faiz kararında bunun dikkate alınabileceğini dile getiriyorlar. Öte yandan PPK öncesi haftanın ilk işlem günü sakin geçti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yaptırım konusunda yaptığı ilk açıklamaların olumlu algılanmasıyla da düşüşe geçen dolarda artık yön belirleyici olarak Merkez Bankası bekleniyor. Küresel piyasalarda ise İran-İngiltere gerilimi takip edilirken ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve ABD’li şirketlerin açıkladıkları bilançolar da izleniyor. Trump’ın ilk açıklaması ile geçen hafta 5.6140 seviyesine kadar gerileyen dolar haftayı 5.65 lira civarında tamamladı. Kur dün 5.66 lira seviyesinden güne başladı. Bu arada Fed’in ay sonu yapılacak toplantısında en az 25 baz puan indirim beklentisi de gelişmekte olan ve Asya ülkelerinin para birimlerinde değer kaybına yol açtı.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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