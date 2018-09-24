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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Gökhan Artan / İstanbul, (DHA)
24.09.2018 - 09:15, Son Güncelleme:

Gözler bir milyar dolarlık fuarda! İlkler yaşanacak

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Gözler bir milyar dolarlık fuarda! İlkler yaşanacak

İstanbul, Teknofest sonrası önemli bir havacılık fuarına daha ev sahipliği yapacak. İSTANBUL AIRSHOW 2018, Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları Fuarı ve Havacılık Endüstrisi Tedarik Zinciri Platformu, 27-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda düzenlenecek.150nin üzerinde firmanın katılımı ile yapılacak fuarda sergilenecek 40'dan fazla hava aracının toplam bedeli yaklaşık 1 milyar dolar olacak.

1996 yılından beri her iki yılda bir yapılan organizasyonun, bu yıl 12'ncisi 27 Eylülde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda başlayacak. Mint Fuarcılık ve Organizasyon A.Ş Genel Müdürü Feyzan Erelin DHA'ya verdiği bilgiye göre fuarda; ultralight, gyrocopter gibi sportif araçlardan, eğitim, haritalama, takip, arama, keşif, istihbarat gibi özel maksatlı hava araçlarına, genel maksatlı ve insansız hava araçlarından, iş jetleri ve helikopterlere, ticari uçaklara kadar birçok hava aracı sergilenecek.

İLK KEZ LANSMANI YAPILACAK HAVA ARAÇLARI OLACAK

Fuarda, halen Türk şirketleri tarafından hiç kullanılmayan Türkiye lansmanını ilk kez İstanbul Airshow'da gerçekleştirecek hava araçları da yer alacak. Bunlar içerisinde, Cessnanın geniş gövdeli ve uzun menzilli yeni modeli Citation Longitude, Piaggio EVO ve HondaJet Elitei de olacak. 150'nin üzerinde firmanın katılımı ile düzenlenecek fuarda sergilenecek 40'dan fazla hava aracının toplam bedeli yaklaşık 1 milyar dolar olacak.

Gözler bir milyar dolarlık fuarda İlkler yaşanacak

 

BÜYÜK ŞİRKETLER DE YER ALACAK

Furara Airbus, Beechcraft, Bell, Bombardier, Cessna, Dassault Falcon, Diamond, Eclipse, Gulfstream, HondaJet, Innoaviation, JMB Aircraft, Leonardo, Piaggio, Pilatus, Pipistrel, Sikorsky, Tecnam ve TUSAŞ katılacaklar arasında yer alacak. Fuar ilk 3 günü profesyonellere, bürokrat ve iş dünyası yetkililerine, konuyla ilgili eğitim gören veya görmek isteyen öğrencilere varan bir yelpazede havacılık camiasını ağırlayacak.Ziyaretçi sayısının 30 ile 35 bin arasında olması bekleniyor

 

150'NİN ÜZERİNDE FİRMA KATILACAK

Mint Fuarcılık ve Organizasyon A.Ş Genel Müdürü Feyzan Erel, DHA'ya fuarın detaylarını anlattı. 150'nin üzerinde firma ve 4 günde 40'ın üzerinde hava aracının fuarda sergileneceğini dile getiren Erel, Fuarda ayrıca, TUSAŞ Malezya Yatırım Ajansı toplantıları ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları ve Türk Teknik tarafından düzenlenecek panel ve toplantılar ile havacılıkla ilgili çeşitli söyleşi ve etkinlikler düzenlenecek.Her zaman olduğu gibi fuar, 30 Eylül Pazar günü halk ziyaretine açılacak.

ISTANBUL AIRSHOW'un en temel özelliği; spesifik dar kapsamlı, örneğin yalnızca iş jetlerine yönelik olanlar dışında, dünyanın havalimanları da dahil tüm unsurlarıyla sadece Sivil Havacılığı hedefleyen tek platformu olmasıdır dedi

Gözler bir milyar dolarlık fuarda İlkler yaşanacak

 

KALICI PLATFORM DÜZENLEMEK EMEK İSTİYOR

Her sektörde olduğu gibi havacılık endüstrisinde de kalıcı bir platform düzenlemenin büyük çaba, emek, sabır ve destek isteyen uzun bir yol olduğunu ifade eden Feyzan Erel,Bu anlamda, ISTANBUL AIRSHOW'un da uluslararası havacılık fuarı takvimlerine kabulü oldukça uzun bir zaman aldı. Bugün gerçekten, herkesin de bildiği gibi, her yönüyle; hem sivil havacılık, hem de havalimanları alanlarında son derece farklı bir konuma sahibiz. Bunlar elbette kolay olmuyor. İlgili her birey ve kurumun katkısı gerekiyor diye konuştu.

 

İSTANBUL VURGUSU İÇİN 2014 YILINDA ADI DEĞİŞTİ

Feyzan Erel, 2012 yılına kadar AIREX adıyla düzenlenen fuarın İstanbul'un uluslararası bir havacılık merkezi olarak adının daha da etkili bir şekilde vurgulanması amacıyla 2014 yılından itibaren ISTANBUL AIRSHOW olarak düzenlendiğini söyledi ve ekledi:

TUSAŞ Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Temel Kotil'in talep ve teşvikleriyle adı değişti.Bunun sonuçlarını en iyi yurt dışında görüyor ve anlıyorsunuz. Artık, uluslararası fuarlarda adınız yalnızca İSTANBUL olarak geçiyor, Airshow bile neredeyse kullanılmıyor Vurgu açısından çok önemli bizce...Dönemin Başbakanı, bugünün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu 2023 hedeflerine paralel olarak yerli uçak üretimine yönelik çalışmalar başladığında, altyapı oluşturma çalışmalarına daha da yoğun bir destek vermek amacıyla, Türk Hava Yolları Teknikin o dönemki Genel Müdürü, bugünün Savunma Sanayi Başkanı Sayın Prof. Dr. İsmail Demirin, yönlendirme, tavsiye ve teşvikleriyle Havacılık Endüstrisi Tedarik Zinciri Platformu spesifik bir alan olarak organizasyona dahil edildi. Bunun sonucunu da, her geçen yıl görüyoruz ve göreceğiz de.

Gözler bir milyar dolarlık fuarda İlkler yaşanacak

 

FUAR PROGRAMI ŞÖYLE

ISTANBUL AIRSHOW 2018'in açılışı 27 Eylül Perşembe günü saat 11:00'de, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından açıkacak.

Fuarın Ana destekçisi olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile Ana Sponsorları olan Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları Teknik, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ve TAV Havalimanları Holdingin üst düzey yöneticilerinin de katılımı ile yapılacak törene, katılımcı firmaların üst düzey yöneticileri ile yabancı misyon şefleri de katılacak.

Fuar sürecinde, 27 Eylül Perşembe günü TUSAŞ ve MIDA (Malezya Yatırım Ajansı) arasında kapalı bir işbirliği toplantısı düzenlenecek. 28 Eylül Cuma günü 10:00-11:30 arasında, Türk Hava Yolları Teknik Yerlileştirme Paneli ile 29 Eylül Cumartesi 10:30-12:30 arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından İnsansız Hava Aracı Paneli düzenlenecek.29 Eylül Cumartesi günü, 13:00-15:00 arasında Solotürk imza etkinliği yapılacak. 

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