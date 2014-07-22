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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
22.07.2014 - 11:04, Son Güncelleme:

Gözaltına alındığı iddia edilen isim: Evimdeyim bekliyorum

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Gözaltına alındığı iddia edilen isim: Evimdeyim bekliyorum
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Dün gece yarısı polislere yönelik başlayan operasyon kapsamında gözaltına alındığı iddia edilen İstanbul Mali Şube eski Müdürü Yakup Saygılı, yaptığı açıklamada evinde olduğunu, gözaltına alındığı yönündeki bilgilerin doğru olmadığını söyledi.

SAYGILI, dün geceden beri uyumadığını ifade ederek şunları söyledi: “Üst komşum ve alt komşum alındı. Böyle bir durumda insan uyuyamaz da… Ben de evimde bekliyor, günlük yaşamımı sürdürüyorum. Ancak, bizim evi lojmanda taşıma durumumuz vardı. Dolayısı ile evde eşyalar toplanmış durumda. Şimdi gelseler evde bir şey bulamayacaklar. Bu nedenle toplu olan eşyalara bakmaları gerekir. Eşyaların taşınması için kamyon bekliyorum” dedi.

Saygılı, dün akşam sosyal medya hesabında yazdığı mesajlara ilişkin ise “Birileri, benim de gözaltında olduğumu yazınca ben de doğrusu durumu biraz da alaya almak için yazdım onları. Yoksa evime gelen giden kimse olmadı. Gelen olur mu onu da bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim, devlet istediği kişiyi dinlemek için davet edebilir” şeklinde konuştu.

Gözaltına alındığı iddia edilen isim: Evimdeyim bekliyorum 22 İLDE FLAŞ OPERASYON

Yakup Saygılı, kendi döneminde çalışan polis memurlarının gözaltına alınıp alınmadığı yönündeki soruya ise net bilgisinin olmadığını ancak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev aldıktan sonra kendi şubelerine gelen memurların alınmış olabileceğini kaydetti.

 

Gözaltına alındığı iddia edilen isim: Evimdeyim bekliyorum 'Sahur vaktinin gölgesi yakışır'

 

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