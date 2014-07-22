Gözaltına alındığı iddia edilen isim: Evimdeyim bekliyorum
Dün gece yarısı polislere yönelik başlayan operasyon kapsamında gözaltına alındığı iddia edilen İstanbul Mali Şube eski Müdürü Yakup Saygılı, yaptığı açıklamada evinde olduğunu, gözaltına alındığı yönündeki bilgilerin doğru olmadığını söyledi.
SAYGILI, dün geceden beri uyumadığını ifade ederek şunları söyledi: “Üst komşum ve alt komşum alındı. Böyle bir durumda insan uyuyamaz da… Ben de evimde bekliyor, günlük yaşamımı sürdürüyorum. Ancak, bizim evi lojmanda taşıma durumumuz vardı. Dolayısı ile evde eşyalar toplanmış durumda. Şimdi gelseler evde bir şey bulamayacaklar. Bu nedenle toplu olan eşyalara bakmaları gerekir. Eşyaların taşınması için kamyon bekliyorum” dedi.
Saygılı, dün akşam sosyal medya hesabında yazdığı mesajlara ilişkin ise “Birileri, benim de gözaltında olduğumu yazınca ben de doğrusu durumu biraz da alaya almak için yazdım onları. Yoksa evime gelen giden kimse olmadı. Gelen olur mu onu da bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim, devlet istediği kişiyi dinlemek için davet edebilir” şeklinde konuştu.
Yakup Saygılı, kendi döneminde çalışan polis memurlarının gözaltına alınıp alınmadığı yönündeki soruya ise net bilgisinin olmadığını ancak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev aldıktan sonra kendi şubelerine gelen memurların alınmış olabileceğini kaydetti.
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