Gövde dolgusu tamamlandı! 2020 tarihinde bitecek
MANİSA’nın Gördes ilçesinde, tamamlandığında 2 bin dekar verimli araziyi modern sulama ile tanıştıracak Karayağcı Barajı’nın gövde dolgusu tamamlandı. Önümüzdeki yıl bitirilmesi planlanan proje, bölge çiftçisine yılda yaklaşık 2.65 milyon lira daha fazla kazandırmasının öngörüldüğü bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Manisa’ya yaptığı yatırımlarla verimli toprakları su ile buluşturmaya, içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Manisa ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı kaydedildi. Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde, kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen ’Gölsu Projesi’ kapsamında Manisa’da payına düşeni aldı.2017 yılı sonbaharında inşasına başlanan 'Karayağcı Barajı ve Sulaması' inşaatında sıyırma kazıları, batardo dolgu imalatları, cut off kazı çalışmaları tamamlandı. Kil çekirdekli toprak dolgu tipinde inşa edilen baraj gövdesi için toplam 170 bin metreküplük gövde dolgu yapıldı. Gövde dolgu tamamlandı. Yüzde 65 gerçekleşme oranına ulaşılan gövdesi temelden 32.3 metre yükseklikte olacak baraj projesinin önümüzdeki yıl bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Karayağcı Barajı, 1 milyon metreküp su tutacak.
Barajda dolusavak imalatlarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2 bin dekar tarım arazisine can suyu verecek olan Karayağcı Barajının bölge ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını söyledi. Aydın, sulama maliyetlerini düşürmesinin yanı sıra, üreticiye aynı tarladan birkaç ürün alma fırsatı sunacak olan Karayağcı Barajı ve Sulaması Projesi tarlalardaki verimi de artıracağına dikkati çekip, "Projenin tamamlanması ile bölge üreticisine 2019 yılı rakamlarıyla her yıl 2.65 milyon lira daha fazla kazandırmasının hedefleniyor" dedi.
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