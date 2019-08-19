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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
19.08.2019 - 08:13, Son Güncelleme:

Görürseniz sakın tıklamayın! Böyle dolandırıyorlar

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Görürseniz sakın tıklamayın! Böyle dolandırıyorlar

Daha önce Merkez Bankası başta olmak üzere bankaların Twitter hesaplarını taklit ederek vatandaşları dolandıran sahtekarlar şimdi de e-Devlet adına binlerce sahte hesap açarak dolandırmanın peşinde.

Twitter'da bankalar adına sahte hesap açarak sosyal medya kullanan vatandaşları tuzaklarına çekmeye çalışan dolandırıcılar şimdi de gözünü ‘e-Devlet’ uygulamasına dikti. Daha önce Merkez Bankası gibi devletin resmi kurumlarının Twitter hesaplarını taklit ederek vatandaşları dolandıran sahtekarlar bu kez, e-Devlet adına binlerce sahte hesap açtı.

PARA VAADİYLE

Posta Gazetesi'nin haberine göre, devletin, vatandaşlarının bürokratik işlerini kolayca halletmesi için kurduğu bir online platform olan e-Devlet, binlerce vatandaşın her türlü bilgisini içinde barındırıyor. TC kimlik numarasıyla giriş yapılan e-Devlet adına Twitter’da sahte hesap açan dolandırıcılar da işte bu bilgilerin peşinde. Dolandırıcıların taktiği ise her zamankiyle aynı; hediye ve para vaatleri...

LİNKE TIKLAMAYIN

E-Devlet Kapısı’nın resmi Twitter hesabı olan ‘@ekapi’ dışında, bir sürü hesap dolanıyor. Bu hesaplar resmi hesapla aynı logoyu kullanıyor. Dolandırıcılar, “Bankaların kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki linke tıklayın” şeklinde attıkları tweet’lerle yani mesajlarla vatandaşları tuzaklarına düşürmeye çalışıyor. Hesabın gerçek olup olmadığını kontrol etmeden linke tıklayan vatandaş ise dolandırıcılık kurbanı oluyor.

REKLAM YAPIYORLAR

Sahte hesaplarla ilgili maalesef vatandaşın yapabileceği pek bir şey yok. Çünkü Twitter gibi sosyal mecralarda reklam vermek çok kolay. Sahte hesaplar şikayet edilip kapatılsa bile yerine hemen başka bir taklit hesap açılabiliyor. Sponsorlu reklamlar gün içinde binlerce insanın hesabında görünür hale geliyor. Böylece daha çok vatandaş dolandırıcılık kurbanı oluyor.

VATANDAŞ GERÇEK ŞUBE SANIYOR

Tüketici dernekleri de vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Vatandaş bankanın gerçek mobil şubesinde olduğunu zannederek işlem yapıyor. Vatandaşın tüm bilgilerini ekranda gören dolandırıcılar, bankanın gerçek mobil şubesine giriyor. Banka vatandaşın telefonuna bir şifre gönderiyor. Vatandaş, o şifreyi dolandırıcının ekranına yazdığında dolandırıcı gerçek banka hesabının bulunduğu sayfada o şifreyle hesabı boşaltıyor” dedi.

ZARARI TALEP EDİN

Dolandırılan vatandaşların çoğu kez faile ulaşmalarının mümkün olmadığını belirten Ağaoğlu, şöyle konuştu: “Vatandaşlar, dolandırıcılıkla ilgili suç duyurusunda bulunurken reklamın yer aldığı sosyal medya kuruluşunu da şüpheli olarak göstersin. Tüketici hizmet aldığı sosyal medya sitesi tarafından yapılan ihmal, dikkatsizlik ya da özensizlik nedeniyle bir zarara uğramışsa, Tüketici Kanunu’na göre, zararını sosyal mecrada hizmet sunan kuruluştan talep edebilir.”

MAVİ TİK'E BAKMAYI UNUTMAYIN

Vatandaşların sahte hesaplardan korunmak için dikkat edeceği bir kaç önemli detay var. Twitter’da resmi hesaplarda bulunan ve hesabın o kişiye ait olduğunu anlatan ‘mavi tik’ sembolü önemli. Ayrıca hesap adının önünde arkasında beklemedik bir harf ya da sayı olup olmadığına dikkat edilmeli. Bunun dışında linke tıklamadan evvel, bir ön araştırma yapılabilir. Yani hesabın içine girip daha önce neler paylaştığına bakılabilir.

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