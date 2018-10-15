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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.10.2018 - 12:04, Son Güncelleme:

"Görevimiz daha fazla ihracat yapmak"

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"Görevimiz daha fazla ihracat yapmak"

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) Başkanı Ali Haydar Gören, "Biz ihracatçılar, 1 milyon fındık tüketilebilecek pazara ve piyasaya haiziz. Böyle bir potansiyel var. İhracatçılar olarak iyi tarım uygulamaları, verimlilik, zararlılarla mücadele, modern tarımcılığın uygulanması halinde, üreticiye ve devlete söz veriyoruz bu rakamlara ulaşacağız." dedi.

DÜZCE'de fındık fabrikası bulunan Gören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık mahsulünde ciddi bir ihracat pazarı olduğunu söyledi.

Her yıl belli oranlarda ihracat hedeflerinin olduğunu aktaran Gören, "Biz ihracatçılar, 1 milyon fındık tüketilebilecek bir pazara ve piyasaya haiziz. Böyle bir potansiyel var. İhracatçılar olarak iyi tarım uygulamaları, verimlilik, zararlılarla mücadele, modern tarımcılığın uygulanması halinde, üreticiye ve devlete söz veriyoruz bu rakamlara ulaşacağız. Görevimiz; daha fazla ihracat yapmak, daha fazla döviz getirmek, Türk ekonomisine fayda sağlamak." diye konuştu.

"DÜNYA PAZARLARINDA FINDIĞI RAHATLIKLA PAZARLAYABİLECEK NİTELİKTEYİZ"

Gören, ihracatçıların fındık fiyatını düşürmesi gibi bir algının olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kendi gücümüzle Türk ihracatçısı olarak ekip, ekipman, vizyon, misyon ve tüm bilgimizle dünya pazarlarında fındığı rahatlıkla pazarlayabilecek nitelikteyiz. Şu anda eksik olan ürünün kalitesi, ürünün rekoltesi. Bunları düşünmemiz gerekiyor. İhracatçıların hiçbir zaman fiyatla ilişkilendirilmemesi gerektiği kanaatindeyim. Çok ve verimli fındık olması lazım. Görevimiz; daha fazla fındık satmak, daha fazla talep oluşturmak. Talep oluştuğu zaman fiyatla paralel olarak üreticinin sosyal refahını oluşturacak bir noktaya gelinecektir."

Gören, fındık üreticileri gibi ihracatçıların da fındık fiyatının düşmesini istemediğini vurgulayarak, "Bölgeye bir katkı sağladığımız kanaatindeyim. Düşünebiliyor musunuz, mesela bir ürün alacağız, ürünün daha ucuza satılması için baskı yapıp dünya pazarında fiyatı düşüreceğiz? Üzülerek ifade ediyorum, dünya pazarındaki ürünümü neden yüzde 85'ten yüzde 60'a düşüreyim?

Temel nokta olarak üreticiyi, maliyetleri düşürücü tarımcılığa yönlendirmemiz gerekiyor. Neden ihracatçı fiyatları düşürsün? Bir ticaret adamı, sanayici, ihracatçı bir ürünü alır, idaresini koyar, fiyatını koyar, karını koyar ve satar. Bir ürünün değişen dünya pazarında fiyatını alım satım oranı belirler." değerlendirmesinde bulundu.

"AB'YE BAĞLILIĞIMIZI AZALTIYORUZ"

Türk fındığının büyük bölümünün Avrupa pazarlarına satıldığını anlatan Gören, "Coğrafyaya baktığımız zaman ihracatımızın yüzde 60-65'i Avrupa Birliği ülkelerine, Avrupa'dan başka ülkeler de var. Türkiye Tanıtım Grubu olarak faaliyetlere başlıyoruz. Her geçen yıl Avrupa Birliği'ne bağlılığımızı azaltıyoruz." ifadelerini kullandı.

(İFMİB) Başkanı Ali Haydar Gören, fazla fındık olması durumunda Amerika'ya, Rusya'ya, Gürcistan'a daha fazla ihracat yapılacağına, talep oluşturulduğu sürece doğal olarak fiyatın artacağına işaret ederek, "Dolayısıyla 'Ne kadar fazla ürün olursa o kadar fiyat azalacak' düşüncesinin çağ dışı olduğu kanaatindeyim." dedi.

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