Google'dan büyük şok! Huawei telefonlara destek kesildi
ABD Başkanı Donald Trump'ın Huawei'yle ABD'li şirketlerin iş yapmasını engellemesinin ardından Google adım attı ve Huawei telefonlara Android desteğini kesti.
Google, Huawei'nin Android işletim sistemleri için bazı güncellemeleri almasını yasakladı.
Bu kararın bir yansıması olarak ABD'li teknoloji şirketi Alphabet'e bağlı olan Google, Huawei ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler alanında iş yapmayı bıraktığını açıkladı. Google işbirliğini sadece açık kaynak ürünler alanında devam ettirecek.
Huawei akıllı telefonlar Google uygulamalarına bundan sonra erişemeyecek. Google bu kararı, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Huawei'i Amerikan şirketlerinin iş yapmaları yasaklanan şirketler listesine almasının ardından aldı.
Bugünden itibaren Huawei marka telefonlar Youtube, Google Maps, Google Play'den uygulamalara erişemeyecek. Android güncellemelerine de ulaşılamayacak.
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