Google'dan Apple'a kritik transfer
Google'ın eski Araştırma ve Yapay Zeka Müdürü John Giannandrea, Apple'ın yapay zeka takımının başına geçti
Teknoloji devi Apple, iOS yazılımlarında kullandığı akıllı kişisel asistanı Siri'nin geliştirilmesi için Google'ın eski Araştırma ve Yapay Zeka Müdürü John Giannandrea'yı transfer etti. Giannandrea'nın yeni görevi, tecrübeli yöneticinin Google'dan istifasının bir gün sonrasında geldi.
The Verge'nin haberine göre uzmanlara göre, Google'a 2010'da giren Giannandrea, yapay zeka alanındaki gelişmeleri biraz ağırdan devam eden Apple için paha biçilmez bir transfer.
İlk 2011'de piyasaya sürülen Siri, 2016'da tanıtılan Google Asistan ve Amazon'un sesli bilgilendirme yapabilen ve ev eşyalarına komut verebilen Amazon Alexa'nın gerisinde kaldı.
Aralık 2016'ya kadar Apple'ın çalışanlarına yapay zeka hakkındaki araştırmalarının yayınlanması yasaktı. Apple markası, Google, Amazon, Microsoft, Facebook ve IBM'in yapay zeka araştırmaları için kurduğu konsorsiyuma da geç girdi.
Apple'ın CEO'su Tim Cook'a direkt bağlı olarak çalışacak Giannandrea'nın takıma girmesiyle algoritmaların geliştirilmesi için daha fazla yetenekli işgücünün istihdam edileceği öngörülüyor.
Giannandrea'nın Google'da boşalan koltuğuna ise kodlama dünyasının en önemli isimlerinden Jeff Dean getirildi. Google'ın tüm yapay zeka takımının başına geçen Dean, 10 yıl önce kurulan araştırma birimi Google Unit'in arkasındaki isimlerden biriydi.
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