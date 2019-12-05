Google'da manidar ayrılık

ABD merkezli internet devi Google’ın kurucuları Sergey Brin ve Larry Page, çatı şirketi Alphabet’teki yöneticilik görevlerinden ayrıldı. Şirketten yapılan açıklamada, Alphabet Yönetim Kurulu Başkanı Sergey Brin ve üst yönetici Larry Page’in görevlerini bıraktığı, Google üst yöneticisi Sundar Pichai’nin bundan böyle Alphabet üst yöneticisi olarak da görev yapacağı belirtildi. Yönetim Kurulu Başkanlığına ise atama yapılmayacağı ifade edilirken Brin ve Page’in Alphabet yönetim kurulunda yer almaya devam edecekleri kaydedildi.

Yönetim değişikiliği, şirketin kişisel verilerin korunmasıyla ilgili ihmallerinin ve piyasadaki tekel benzeri konumunun ABD ve Avrupa’da düzenleyici kurumlar tarafından sorgulanmaya başlandığı döneme denk gelmesi dikkati çekti. Page ve Brin ayrılma kararıyla ilgili yaptıkları açıklamada, şirketin kurulmasından bu yana geçen 21 yılda evrildiğini ve olgunlaştığını vurgulayarak, “Bugün, 2019’da eğer şirket bir insan olsaydı, 21 yaşında genç bir yetişkin olacak ve yuvadan ayrılma zamanı gelmiş olacaktı” ifadesini kullandı.

1998’DE KURULDU

Page ve Brin, Google arama motorunu ilk kez 1996’da ABD’de Stanford Üniversitesi’nde bilgisayar bilimleri alanında doktora yaparken araştırma projesi olarak tasarlamaya başlamıştı. 4 Eylül 1998’de özel bir şirket olarak kurulan Google, 19 Ağustos 2004’te halka arz edilmişti. Google’ın çatı şirketi Alphabet’in piyasa değeri 893 milyar dolar civarında bulunuyor. İkisi de 46 yaşında olan yöneticiler “Artık yönetim yapımızı basitleştirmenin doğal zamanı gelmişti” dedi Son dönemde hakkında birçok soruşturma açılmış olan Google dünya genelinde birçok ülkede özellikle veri güvenliği ve kullanıcı verilerinin kullanımı hakkında soruşturuluyor.

MİLYARLARCA $ CEZA

Avrupa Birliği (AB), Mart 2019’da Google’ı internet reklamlarıyla ilgili hizmeti AdSense’de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı için 1.49 milyar Euro para cezasına çarptırmıştı. AB, 2017 yılında da Google’ın internet alışverişlerinde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2.42 milyar Euro’luk ceza kesmişti. Birlik, 2018 yılında da Google’ın akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda kullanılan Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4.3 milyar Euro’luk rekor seviyede para cezası kararı almıştı.

LARRY PAGE KİMDİR?



Larry Page, 2001’de Eric Schmidt gelene kadar Google’ın CEO’luğunu üstlendi. 2011’de bu göreve geri geldi ve 2015’te Alphabet’in kuruluşuna giden yolu hazırlayanlardan biri oldu.

Larry Page, 26 Mart 1973’te doğdu.

12 yaşında Nikola Tesla’nın hayat hikayesini okuduğunda, elektrik ve makine mühendisi olan mucit Tesla’nın zorluklarla dolu yaşamından çok etkilendi.

Michigan Eyalet Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisliği okudu. Okuldaki ilk günlerinden beri taşımacılığın ve ulaşımın geleceği üzerine çalıştı. Üniversiteyi bitirdikten sonra Page de Brin gibi doktorası için Stanford Üniversitesi’ne kayıt yaptırdı. İkili 1995’te tanıştıkları sonra hem yakın arkadaş oldu hem de ortak oldu. Larry Page’in serveti 55.8 milyar dolar seviyesinde.

Larry Page, 2007’de araştırmacı bilim insanı Lucinda Southworth ile evlendi.

SERGEY BRIN KİMDİR?



Sergey Brin, New York ve California’da yaşıyor. Brin’in 3 çocuğu var. Forbes’a göre serveti 56.8 milyar dolar seviyesinde. Kurucularından biri olduğu Google ise 1 trilyon dolara yaklaşan değeriyle dünyanın en değerli birkaç şirketinden biri. Brin, 1973’te Sovyetler Birliği’nde dünyaya geldi ve 6 yaşındayken 1979’da ABD’ye göç ettiler ve Maryland’e yerleştiler. 17 yaşındayken babasının düzenlediği okul gezisiyle gençken Rusya’yı ilk kez ziyaret etti. Maryland Üniversitesi’nde matematik ve bilgisayar mühendisliği okuduktan sonra Stanford’a geçerek bilgisayar mühendisliği üzerine doktorasına başladı. Brin’in ilk çalışmaları, otomatik telif hakkı ihlali tespiti ve kişiselleştirilmiş film önerileri üzerine oldu. Brin, Google’ı birlikte kurdukları Larry Page ile Stanford’da 1995’te tanıştı. İkili ilk adımda adı BackRub olan bir arama motoru üzerinde çalışmaya başladı. Google ismini Eylül 1997’de kayıt ettirdiler. Brin bir sene sonra Stanford’dan ayrıldı.