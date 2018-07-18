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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber:

Ekonomi
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
18.07.2018 - 22:09, Son Güncelleme:

Google’a AB’den 4.3 milyar Euro ceza

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Google’a AB’den 4.3 milyar Euro ceza

AVRUPA Birliği Komisyonu, geçen yıl devasa bir ceza kestiği internet devi Google’a bu kez çok daha ağır bir darbe vurdu. 2017’de arama motorunun yaygın kullanımından yarar sağlayarak kendi ürünlerini ön plana çıkarmak ve rakip şirketlerin ürünlerini alt sıralara indirmekten 2.4 milyar Euro ceza alan Google, şimdi de Android işletim sistemiyle ilgili hakim pozisyonu nedeniyle 4.34 milyar Euro cezaya çarptırıldı. Ceza, rekabet alanında AB Komisyonu’nun şu ana kadar bir şirkete verdiği en yüksek ceza olma niteliğine sahip.

AB Komisyonu’nun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager tarafından açıklanan cezanın temelinde, Google’ın aralarında Güney Koreli telefon şirketi Samsung ve Çin’in öne çıkan markalarından Huawei’nin de yer aldığı şirketlerle Android konusunda yaptığı anlaşmalar yer alıyor. AB Komisyonu, Google’ı bazı aplikasyonların lisansını vermek için bu iki şirketin de aralarında bulunduğu şirketlerden cep telefonlarına Google arama motorunu ve Google Chrome tarayıcısını yüklemelerini talep etmekle suçluyor. AB’ye göre bu yaklaşım tüketicilerin seçimine zarar verdi, rekabeti düşürdü ve Google’ın arama motorunun hakim pozisyonunu güçlendirdi.

YÜZDE 10’A KADAR
Vestager, “Google rakip mobil işletim sistemlerinin geliştirilmesini engelledi. Rakiplerine yenilik yapma ve rekabet şansı tanımadı, Avrupalıların mobil alandaki rekabetten yararlanmasını engelledi. Bunlar Avrupa kurallarına aykırı” dedi. ‘Serbest arama’ diye bir şeyin söz konusu olmadığını söyleyen Vestager, Google’ın AB kurallarına uyması gerektiğini belirtti. Cezanın boyutunun ihlalin ciddiyetini gösterdiğinin altını çizen Vestager, Google’ın 90 gün içinde ihlale konu olan uygulamayı sona erdirmesi gerektiğini ifade etti.

AB kuralları benzer durumlarda cezaya konu olan şirketin yıllık gelirinin yüzde 10’una kadar cezalandırılmasına olanak tanıyor. Google’ın çatı şirketi Alphabet’in 2017 geliri 110.9 milyar dolar seviyesindeydi. Google’a kesilen cezanın belirlenmesinde ihlalin uzunluğunun yanı sıra kasıtlı olup olmaması da etkili oldu. Google, AB Komisyonu tarafından açıklanan cezaya uymazsa Alphabet’in günlük gelirinin yüzde 5’ine kadar ek ceza kesilebilecek.  Google ise Android’in rakiplerini engellediği iddialarını defalarca reddetti. Şirket, telefon şirketlerine ve uygulama geliştiricilere kolayca bulunabilen bir işletim sistemi sunabilmesinin son on yılda dijital ekonomiyi ilerlettiği ve akıllı telefonların maliyetini düşürdüğü tezlerini işliyor. Google, cezayı temyize götüreceğini açıkladı.

ABD’LİLERİN KABUSU
AB Komisyonu’nun Danimarkalı üyesi Vestager göreve geldiğinden bu yana küresel düzeyde faaliyet gösteren, Google’ın yanı sıra Amazon, Apple, Facebook gibi Amerikan şirketlerine ‘göz açtırmayan’ yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Cezanın son dönemde özellikle ticaret alanında ‘savaşın’ eşiğine gelen Brüksel ile Washington arasındaki gerginliğin dozunu artırması kaçınılmaz. Cezanın AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in gelecek hafta Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin hemen öncesine denk gelmesi nedeniyle de görüşme gündemine eklenmesi bekleniyor. 

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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