Google bizi telefonla arar mı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriGoogle bizi telefonla arar mı?
GeriEkonomi Google bizi telefonla arar mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AHMET CAN
16.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Google bizi telefonla arar mı?

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Google bizi telefonla arar mı?

Özellikle işletmelerin başını derde sokan başlıktaki sorunun hemen yanıt verelim. Hayır, Google telefondan aramaz. Dolandırıcılar, “Google Türkiye’den arıyoruz” diyerek, Google’ın hiçbir zaman yapmadığı ve ücretsiz olarak sunduğu hizmetleri işletmelere para karşılığında vermeyi teklif etmeye başladı.

BİR işletmeniz var. Bir gün telefonunuz çalıyor. Açıyorsunuz. Arayan kişi ‘Google Türkiye’den arıyorum’ diyor ve ekliyor: “Google’a reklam vermek ister misiniz?”, “Google reklamlarınız kötü yönetiliyor” ya da “Google Haritalar’daki yeriniz yanlış gösteriliyor. Düzeltelim mi?” Google servis ve hizmetlerini bilmiyorsanız bu sorular karşısında şaşırıp, sunulan teklifi kabul edebilirsiniz. Tabii ki para karşılığında... Buraya kadar her şey normal gelebilir. Ancak Google’ın böyle bir hizmeti yok. Yani Google size bir ürün veya hizmet satmak için aramaz. Peki Google sizi aramıyorsa bu arayanlar kimler?

Bu soruların cevabını vermeden önce Google’ın reklam dünyasından bahsedelim. Teknoloji devi Google’ın amiral gemisi ürünü reklamlar. Arama motorunda yaptığınız aramalarda en üstte çıkan sonuçlardan web sitelerinin yanlarında gördüğünüz ‘banner’ alanlarına kadar pek çok reklam servisi Google’ın. İşletmeler, internet dünyasının hangi alanına reklam vermek istiyorsa Google servislerini kullanıyor. Tabii ki bu servisleri doğru şekilde kullanmak çok kolay değil. Reklamcılık dünyasının teknik bilgilerine hakim olmak şart. İşte bu noktada Google yine devreye giriyor ve reklam servislerinin işletmeler tarafından doğru kullanılabilmesi için iki farklı destek veriyor.

ÜCRET ALINMIYOR

Bunlardan biri, işletmelere Google tarafından direkt olarak ücretsiz destek sağlanması. Google’ın kurduğu ‘ETO’ (telefon destek operasyonu) adındaki özel ekip, KOBİ’lere reklamlarını nasıl yöneteceklerini ve aldıkları reklam dönüşlerini en verimli hale nasıl getireceklerine ilişkin tüm sorulara ücretsiz olarak destek veriyor. Bu hizmetin ücretsiz olarak sağlandığını vurgulayalım.

Diğeri ise Google Partners. Google ekipleri, reklam ajanslarına reklam servis ve hizmetleri hakkında eğitimler veriyor. Bu eğitimler karşılığında ajanslar Google tarafından sertifikalandırılıyor. Tabii ki bu kadar kolay değil. Söz konusu ajanslar, Google Ads, AdWords Sertifikalı Google Ads Uzmanı bulundurmalı ve belli bir rakamın üzerinde de reklam bütçesi yönetmeli. Ajanslardan daha profesyonel hizmet almak isteyen işletmeler ise Google Partners olan ajansları tercih edebiliyor.

GOOGLE NELER YAPMIYOR

İşte bu noktada dolandırıcılar devreye giriyor. Daha önce reklam vermemiş veya birkaç reklam denemesi yapmış olan ve bu bilgileri bilmeyen işletmeler, dolandırıcılar tarafından tespit ediliyor ve telefonla aranıyor. Google Türkiye’den aradıklarını söyleyen dolandırıcılar, belli bir komisyon veya hizmet bedeli karşılığında Google reklamlarını yöneteceklerini belirtiyorlar. Oysa ki gerçek bambaşka. İşte o gerçekler:

Google, işletmelerin hesaplarını kendisi yönetmiyor. Yönetimi işletmelere bırakıyor. İşletmelerde profesyonel çalışanlar veya ajanslar seçiyor.
Google, işletmeleri aramıyor. “Google Türkiye’den arıyoruz” diyenler kesinlikle dolandırıcı.
Google, reklam panelinizden ulaşabileceğiniz bilgiler için işletmeleri farklı panele yönlendirmiyor.
Google, ücretsiz hizmetlerine kayıt olmanız için arayıp ücret talep etmiyor
Google, 100 TL ya da 250 TL’lik reklam kuponu yüklemiyor. Bunu bahane edip hesap erişimi istemiyor.

ARAYAN OLURSA NE YAPMALI?

“GOOGLE Türkiye’den arıyoruz” diye arayan olduğunda, söz konusu ajansın ismini alın. Bu ajansın web sitesini ziyaret ederek Google Partners sertifikasının olup olmadığını kontrol edin. Google Partners sertifikası olsa bile ajansların bir Google ürününü satmak için yetkisinin olmadığını unutmayın. Bu ajansları rapor edin. Google’ın rapor edilen bu ajansların sertifikasını iptal ettiğini hatırlatalım.

GOOGLE HARİTALAR’DAKİ YERİNİZ YANLIŞ TUZAĞI

SON dönemlerdeki dikkat çeken dolandırıcıların hedefi Google Haritalar oldu. İşletmeleri arayan dolandırıcılar, “Google Haritalardaki yeriniz yanlış. Değiştirmek ister misiniz?” diye bir soru yönetiyor. İşletmeler “Evet” dediğinde, yıllık bir ücret veya tek seferlik 150 TL gibi bir fatura çıkarıyor. Oysa ki bu değişim işletme sahipleri tarafından ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. İşletme sahiplerinin bu konuya da dikkat etmesi gerektiğini belirtelim.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Konut alacak, yatırım yapacaklar dikkat! En ucuz daireler hangi ilçelerde?
Bu yıl ilk kez... Antalya'dan çıkıyor! Polonya'ya ihraç ediliyor
Taleplere cevap veremiyorlar... İlçedeki nüfus 8 katına çıktı
5 milyon memur bu gelişmeye odaklandı