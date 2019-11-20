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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
20.11.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Vergi rekortmeni Gönenç Gürkaynak kimdir ve kaç yaşında?

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Vergi rekortmeni Gönenç Gürkaynak kimdir ve kaç yaşında?

Gönenç Gürkaynak, vergi rekortmenleri listesinde yer edinmesi dolayısıyla biyografisi ile araştırılan isim olmaya başladı. Kariyerini hukuk alanında sürdüren ve yurt dışında da bir dönem New York barosunda avukatlık mesleğini icra etmiştir. ABD dışında İngiltere'de de avukatlık yapan Gönenç Gürkaynak, 2005 yılı itibariyle ise Türkiye'de görevini icra etmiş ve Hukuk Fakültesinde eğitim vermeye devam başlamıştır. İşte, Gönenç Gürkaynak hakkında bazı bilgiler

Gönenç Gürkaynak, vergi rekortmenleri listesinde yer almasının ardından araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Türkiye'de çeşitli girişimlerde bulunan Gönenç Gürkaynak, aynı zamanda hukuk alanında dersler de vermektedir. Peki, Gönenç Gürkaynak kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler

GÖNENÇ GÜRKAYNAK KİMDİR?

Gönenç Gürkaynak, 1976 yılında Ankara'da doğmuştur. Bugün 55 hukukçunun İstanbul'da beraber çalıştıkları ELİG Lokmanhekim Gürkaynak Ortak Avukat Bürosu’nun kurucu ortağıdır ve halen orada yürüttüğü avukatlık faaliyetinin yanı sıra Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevlisidir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans öğrenimini dereceyle tamamladıktan sonra 1998 senesinde İstanbul Barosu mensubu olarak İstanbul’da avukatlığa başlamış, ardından Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (Harvard Law School) bir yandan hukuk yüksek lisans derecesini almış bir yandan da asistan olarak akademik çalışmalarını yürütmüştür. New York Barosu'na kabul edilmesini takiben New York'ta avukatlık mesleğini icra eden Gürkaynak'ın 2001 yılında "Hukuk ve Ekonomi (Law & Economics)" disiplinini Türkiye’de takdim ettiği ilk kitabı Türk Rekabet Kurumu yayını olarak bu esnada yayınlanmıştır.

2004 senesinde avukat olarak İngiltere ve Galler Barosu'na kabul edilip Solicitor unvanı alan Gürkaynak Brüksel’de avukatlık mesleğini icra ettiği yılların ardından 2005 senesinden itibaren Türkiye’de avukatlığa ve akademisyenliğe devam etmiştir. Gönenç Gürkaynak, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dönem dönem lisans ve lisans üstü düzeyinde farklı dersler açıp yürütmüş ve bu sürenin tamamında her dönem Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde daimi olarak öğretim görevlisi vazifesi üstlenerek lisans ve lisans üstü düzeyde dersler vermiştir.

Biri Türkçe biri İngilizce iki yayınlanmış kitabının yanısıra, özellikle "rekabet hukuku", "internet hukuku", "yolsuzlukla mücadele mevzuatı ve politikaları", "hukuk ve ekonomi", "ifade özgürlüğü" ve "kamu hukukunun ekonomi politiği" alanlarında uluslararası ve ulusal mecralarda 100'ü aşkın akademik çalışma yayınlamış ve 200'ü aşkın uluslararası ve ulusal akademik konferansta yurt içinde ve yurt dışında bu konularda konuşmacı olmuştur.

 

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