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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
29.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gömlek davası

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Gömlek davası

Ünlü gömlek markası Dufy’de, aynı zamanda kuzen olan iki ortağın davalık oldukları ortaya çıktı. Şirketin küçük hissedarı ilk olarak sermaye arttırımına ilişkin alınan genel kurul kararının iptali için dava açtı. Açılan bir başka davada ise şirketin tasfiyesi talep edildi.

YARIM asırlık geçmişi bulunan Dufy (Dufy Büyük Mağazacılık AŞ) üç yıl önce el değiştirdi. 30’u aşkın mağazası bulunan marka, Cebeci Süt’ün sahibi olan Gültekin-Metin Güney kardeşler ile kuzenleri Hüseyin Eğilmezgil tarafından satın alındı. Marka, alındıktan sonra ilk olarak iki kardeş arasında anlaşmazlık çıktı. Metin Güney, hem Dufy hem Cebeci Süt’teki paylarını kardeşine devrederek ortaklıktan ayrıldı. Metin Güney’in ayrılması sonrası Duyf’nin yüzde 75 hissesi, tıp doktoru Gültekin Güney’e, yüzde 25 hisse ise kuzeni Hüseyin Eğilmezgil’e ait oldu. İki kuzen, markayı büyütmek için kolları sıvadı. Yeni mağazalar açıldı; ürün konseptleri geliştirildi. Ancak, bir süre sonra iki kuzen arasında da anlaşmazlık baş gösterdi. Taraflar arasında yürütülen görüşmelerden de olumlu sonuç çıkmayınca, Hüseyin Eğilmezgil geçen 28 Kasım’da şirket yönetiminden istifa etti. Dufy Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Güney de, şirkette yönetim boşluğu olduğu gerekçesiyle, mahkemeye başvurarak olağanüstü genel kurul toplama yetkisi istedi. Mahkemenin verdiği yetki sonrası şirketin olağanüstü genel kurulu yapıldı. Anılan genel kurulda şirketin sermayesi de 6 milyon TL’den 30 milyona çıkarıldı. Sermaye artırımına, küçük hissedar Eğilmezgil’in katılamaması nedeni ile hissesi yüzde 25’ten 5’e düştü.

KÖTÜ NİYET VAR

Payı yüzde 25’ten yüzde 5’e gerileyen Eğilmezgil, anılan genel kurulun iptali için dava açtı. Söz konusu davada, sermaye artırım kararının kötü niyetli olduğu, ortaklık hakkının elinden alındığını öne sürdü. Davalı adına yapılan savunmada ise, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı davanın reddine karar verilmesi istendi. Yapılan yargılama sonrası mahkeme, Eğilmezgil’in başvurusunu ret etti. Bu karara karşı istinaf mahkemesine itirazda bulunuldu. Eğilmezgil, anılan davanın yanı sıra ikinci bir davayı ise şirketin feshi talebi ile açtı. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, Dufy adına geçen 21 Ekim’de yapılan savunmada, “Şirketin feshini talep edebilmek için, sermayenin en az yüzde 10’una sahip olmak gerekir. Davacı, şirket ile hiç ilgilenmeyen biri. Şirkete karşı sadakat yükümlülüğünü ihlal etti. Davanın usulden reddi gerekir” denildi.

 

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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