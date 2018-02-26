Goldman'ın kara senaryosu

Goldman Sachs Ekonomisti Daan Struyven, ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,5’e yükselmesi durumunda hisse senetlerinin yüzde 20-25 oranında düşebileceğini öngördü.

Ekonominin bu senaryo altında resesyona girmeden hızlı bir şekilde yavaşlayacağını söyleyen Struyven’in 2018 yılı baz senaryosu ise faizin yüzde 3,25 seviyesinden kapanacağı yönünde.

BloombergHT'nin haberine göre 26 Ocak’ta 2.872,87 seviyesi ile zirve yapan S&P 500 endeksi, Goldman’ın öngörüleri ve verileri ile bakılırsa 2.155-2.298 seviyelerine geri çekilebilir.

PİYASALAR POWELL'IN KONUŞMALARINA ODAKLANDI

Geçen hafta yüzde 2,95’i aşan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinden sonra bono yatırımcıları Fed Başkanı Jerome Powell’ın bu hafta yapacağı konuşmaları izleyecek.

Powell, yemin ederek göreve başladıktan sonra ilk konuşmasını Salı günü Kongre’nin Finansal Hizmetler Komitesi’nden yapacak.

Çarşamba günü ise Senato’nun Bankacılık komitesinde soruları yanıtlayacak. Powell’ın seleflerinin yaptığı gibi ekonomi ve faiz patikasına ilişkin soruları cevaplaması bekleniyor.

Bu hafta para politikasının geleceğine ilişkin önemli ipucu verebilecek veriler de açıklanacak. Çarşamba günü ABD çekirdek PCE, Perşembe günü ise Ocak ayı kişisel gelir ve harcamalar verileri açıklanacak.