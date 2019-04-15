Goldman Sachs'ın karı düştü
Goldman Sachs'ın net kârı ilk çeyrekte yüzde 20 oranında azaldı.
Aktiflerine göre ABD'nin beşinci büyük bankası Goldman Sachs Group düşük piyasa volatilitesinden dolayı hisse senedi ve tahvil işlemlerinin azalmasıyla birinci
çeyrekte karının yüzde 20 düştüğünü açıkladı.
Banka birinci çeyrekte 2.18 milyar dolar net kâr açıklarken, hisse başına net kâr ise geçen yılın birinci çeyreğindeki 6.95 dolardan 5.71 dolara geriledi.
Refinitiv I/B/E/S verilerine göre analistler bankanın hisse başına ortalama 4.89 dolar kâr açıklamasını bekliyorlardı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle