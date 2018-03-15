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Goldman Sachs: En iyi yatırım...

Hürriyet Haber
15.03.2018 - 09:05 | Son Güncelleme:

Goldman Sachs, gelişmekte olan piyasa hisse senetlerinin dünyanın en iyi yatırımı olduğu görüşünde. Banka, özellikle Hindistan'da sağlık hizmetleri, Meksika'da tüketici hisseleri ve Arjantin'de borçlanma kağıtları için pozitif.

Goldman Sachs, şubat ayında ucuzlayan değerlemeler sonrasında gelişmekte olan piyasa hisse senetlerinin dünyanın en iyi yatırımı olduklarını belirtti.

Goldman Sachs Asset Management CEO'su Shelia Patel, Bloomberg News'a yaptığı açıklamada, gelişmekte olan piyasaların en büyük sermaye çıkışlarını yaşadıkları önceki düzeltmelerinin aksine, şubattaki düzeltmede müşterilerinin riskli varlıklara daha fazla para yönlendirdiklerini belirtti.

Patel, bunu sonucu olarak şubat ayında gelişmekte olan piyasa hisse senetleri yüzde 3,1 getiri sağlarken, ABD'deki benzerlerinin yüzde 2,5 getiride kaldıklarına işaret etti.

Özellikle Hindistan sağlık hizmetleri şirketleri için pozitif olduklarını belirten Patel, bunun yanı sıra Meksika tüketici hisseleri ve Arjantin borçlanma kağıtları için pozitif olduklarını vurguladı.

Etiketler: Goldman Sachs yatırım , Goldman Sachs hisse
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