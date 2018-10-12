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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
AA
12.10.2018 - 11:43, Son Güncelleme:

Göksun elması, Avurpa ve Ortadoğu pazarında

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Göksun elması, Avurpa ve Ortadoğu pazarında

Kahramanmaraş'ta bin 350 rakımda yetiştirilen, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı sayesinde kendine has tadı, rengi, aroması olan Göksun elmasının yüzde 95'i ihraç ediliyor.

Kentin kuzeyinde yer alan Göksun ilçesinde yetiştirilen elmalar iriliği, rengi ve aromasıyla dikkati çekiyor.  Yüksek rakımda yetişen Göksun elmasının, hasat dönemine yakın zamanlarda sıcaklığın gece 18, gündüz 25 derece civarında olması dolayısıyla rengi daha da kızararak parlak hale geliyor ve meyve sertleşiyor.

Hasat döneminde tüccarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Göksun elması, yapılan pazarlıkların ardından Rusya, Libya, Mısır, Irak, Suudi Arabistan, Ürdün ve Yemen'e ihraç ediliyor. Son iki yıldır da elmalar Almanya ve Hollanda gibi Avrupa pazarlarına da girdi.

İlçede modern tekniklerle yetiştirilen, ihracatta tercih edilen elmanın tanıtımı için "Meyvenin Alası, Göksun'un elması" temasıyla 6 yıldır Göksun Elma Festivali düzenleniyor.

Göksun Kaymakamı Ejder Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yaklaşık 30 bin dekar alandaki bir milyon ağaçta elma üretiminin gerçekleştiğini söyledi.

Yıllık ortalama 45 bin ton civarında elma üretimi yapıldığını aktaran Demir, "İklimi ve rakımın da yüksek olması sebebiyle kaliteli elma yetişmektedir. Kırmızı elmalarımız yerel tüketim olsa da çoğunluğu Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Elmalarımız soğuk hava depolarında muhafaza edilmektedir." dedi.

"AVRUPA ÜLKELERİNE GİDİYOR"

Göksun Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Necmettin Kışlak da Göksun elmasının rengi, albenisi ve aromasının çok güzel olduğunu söyledi.

Elmanın yurt dışında ilgi gördüğünü dile getiren Kışlak "Bu elmaları Türkiye'de bulmak zor çünkü elmalarımızın yüzde 95'i ihracata gidiyor. Bizim yurt içinde kalan elmalarımız alışveriş merkezleri ve manavlara satılıyor. Diğer yüzde 95'lik kısım Rusya, Libya, Mısır, Irak ve Suriye gibi ülkelere gidiyor. İki yıldır da Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz." diye konuştu.

Elma tüccarlığı yapan Fehmi Sıkar da Göksun elmasının rengi ve aroması dolayısıyla ilgi gördüğünü belirterek, "Biz de her yıl buraya gelip elmalarımızı alıp, satışını yapıyoruz. Türkiye'nin en güzel elmalarından bir tanesi. Diğer illerden de elma alıyoruz ama sertliği ve rengi burayı tutmuyor." şeklinde konuştu.

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