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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.05.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Göksu Vadisi'nin eriği Türkiye'ye dağıtılıyor

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Göksu Vadisi'nin eriği Türkiye'ye dağıtılıyor

Karaman ve Mersin sınırları arasında yer alan, 1970'li yıllarda tek erik ağacı bulunmayan ve bugün "erik diyarı" olarak anılan Göksu Vadisi'nde üretilen yeşil erikler Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor.

Ortasından geçen Göksu Nehri'nin oluşturduğu mikroklima özelliği sayesinde genellikle Akdeniz Bölgesi'nde görülen birçok ürünün yetişebildiği vadide, zeytin, yeşil erik, kayısı, incir ve bol miktarda sebze üretimi yapılıyor. 

İlk çıktığı dönemde kilogramı altınla yarışan yeşil erik, bölgede bulunan bahçelerden tek tek toplanarak Türkiye'nin dört tarafındaki hallere gönderiliyor. 
Mevsim şartlarına göre bir buçuk, iki ay süren erik sezonunda bahçe sahipleri emeklerinin karşılığını alırken, çevre mahallelerdeki birçok kişi de erik toplama işinde çalışarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. 

Daha önce erik ağacı bulunmayan ve yörede yaşayanların erik fidanı ile ilk kez 1976 yılında tanıştığı bölgede günümüzde bin tonun üzerinde yeşil erik üretiliyor. 

"EKİP DİKİLMEYEN ALANLAR ERİK BAHÇESİ OLDU" 

Göksu mahallesi sakinlerinden Kemal Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günümüzde erik üretimi yaptıkları bahçelerinin geçmişte tarımsal anlamda değerlendirilemeyen boş araziler olduğunu söyledi. 

Mahmut Hilmi Şirmani isimli köylünün 1976 yılında ilk defa Mut'dan getirdiği erik dallarını bazı kayısı ağaçlarına aşıladığını anlatan Arslan, "Burası o aşılarla erikle tanıştı. Zamanla iyi erik olunca bu yaygınlaştı. Eskiden ekip dikilmeyen alanlar erik bahçesi oldu. Her yerden tüccarlar geliyor. Millet para kazanıyor." diye konuştu. 

Üretici Hüseyin Portakal da bölgede erik sezonunun nisan ayının başında başladığını ve yaklaşık 45 gün sürdüğünü belirtti. 

Mahallede yaklaşık bin ton civarında erik üretildiğini ifade eden Portakal, şöyle devam etti: 

"Bizim eriğimiz oldukça kalitelidir. Bahçelerimizi suladığımız su memba suyu kalitesindedir. İçinde bulunduğumuz Göksu Vadisi, havası, suyu, toprağıyla özel bir bölgedir. Ağaçlardan tek tek toplanan erikler, tüccarların kurduğu tesislere getirilir. Burada sınıflandırılarak paketlenen erikler, başta Ankara, İzmir, Bursa olmak üzere ülkenin her yanına gönderilir. Bu yıl 15 liradan başladı. Şimdi fiyat 7-8 lira civarında. 

"ÖRTÜ ALTI ÜRETİM BİRAZ MALİYETLİ" 

Mahallede sera kuran birkaç üreticinin de başarılı sonuçlar aldığını aktaran Portakal, "Bu arkadaşlarımız daha yüksek fiyattan eriklerini satabildi. Ancak örtü altı üretim biraz maliyetli. Destek olunursa vadi seracılık için de uygun bir yer. Burası Mut ilçesi ile Karaman il sınırında. Vadi boyunca Karaman'ın köyleri var. Onlar da ürünlerini buraya getirir. Çünkü burası adeta toplanma merkezi. Burasını tüccarlar ve çevremizdeki insanlar biliyor." ifadelerini kullandı. 

Portakal, kışın mevcut birikimini harcayan üreticinin cebine yeşil erik sayesinde sıcak para girdiğine işaret ederek, şunları kaydetti: 

"Kış boyunca hazır olanı harcıyoruz. Erik imdadımıza yetişiyor. Bahçesinde erik olan eriğini satıyor, bahçesi olmayan bahçelerde çalışmaya gidiyor. Bölge ekonomisinde bir canlılık yaşanıyor. Herkes bir ucundan faydalanıyor. İnsanlar eriğin fiyatını biraz abartılı bulabilir ama öyle değil. Üretici de haklı, tüketici de haklı. Erik üretimi masraflı ve zor bir iş. Pazara ulaşıncaya kadar birçok işlemden geçiyor. Girdiler pahalı. Girdiler geçen seneye göre bir kat arttı. Fiyatı pahalı bulanlar bir gün erik bahçesinde çalışsa bize hak verir. Emek ağırlıklı bir işimiz var. Mahallemizi tanıtabilirsek daha çok tüccar gelir, eriğimizi bir marka olarak duyurabilirsek, üretim daha da artar diye düşünüyoruz." 

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